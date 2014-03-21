'Telekominikasyon İletişim Başkanlığı Twitter’i kapatarak suç işlemiştir'

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP’nin Bilişim uzmanı İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB)Twitter’i kapatarak suç işlemiştir” dedi. TİB ve diğer mahkemelerin verdikleri kararın yok hükmünde olduğuna dikkat çeken Aksünger, “Bu kararların hiçbirisi Twitter ‘a erişimin engellenmesi için verilmiş kararlar değildir. Bu karar nedeniyle milyonlarca vatandaşımız kendileriyle hiç alakası olmayan, nedenini dahi bilmediği bir kararla Twitter’a erişim engellenmiş ve mağdur edilmişlerdir”dedi. Aksünger’in yazılı açıklaması şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan seçimlere 9 gün kala Twitter’ı kapattırdı!..

Türkiye’de ifade özgürlüklerinin kısıtlanmasına, dünyada ise Türkiye’yi “Yasaklar Ülkesi” konumuna getiren bu uygulama Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde bulunduğu cinnet durumunun açık bir göstergesidir.

Kendisi, aile bireyleri, bakanları, üst düzey yöneticileri boğazına kadar yolsuzluk ve rüşvet batağına batmış olan Recep Tayyip Erdoğan battığı pislikten çıkmak için, ülkeyi uçuruma götürmekten çekinmemekte, özgürlükler ülkesi yerine yasaklar ülkesine dönüştürmektedir.

Dünyada da yersiz, gereksiz ve korkak bir yaklaşım olarak değerlendirilen bu uygulama Türkiye’yi 3. Dünya ülkesi konumuna düşürmüştür. Çırpındıkça daha da batan Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluk ve rüşvetin üzerine gideceği yerde içine düştüğü durumdan çıkış yolunu ülkemizde milyonlarca vatandaşımızım kullandığı, facebook ve twitter’in kapatılması olarak görmüştür. Bu hevesi yıllardır da devam etmektedir.

2008 yılında YouTube’un yasaklı olduğu dönemde ‘YouTube’a girilmiyor’ sözleri üzerine Recep Tayyip Erdoğan ‘Ben giriyorum, siz de girin’ demişti. Recep Tayyip Erdoğan 6 Mart'ta bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada” Bu milleti Youtube'a Facebook'a yediremeyiz. Atılması gereken adım neyse biz bu adımı en kesin hatlarla atacağız”demişti.

Başbakan Erdoğan'ın internete sızan yolsuzluk kayıtlarının ardından sosyal medya sitelerini Facebook ve Youtube internet sitelerini yasaklama fikrinde olduğunu ancak bunun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından reddedildiği de bilinmektedir. Bu gün ise, Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü Bursa mitinginde, Twitter'ı kastederek "kökünü kazıyacağız" demesinden hemen sonra Twitter, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından alınan “koruma tedbiri” kararıyla erişime engellendi.

Bu karar hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesine, hem 5651 sayılı kanuna, hem de Anayasamıza aykırıdır.

TİB Türkiye’den sosyal paylaşım sitesi Twitter’a girişleri, dün geceden itibaren engellenmesine gerekçe olarak 4 mahkeme kararını gösteriyor. Bu kararlardan birincisi, İsmet Özel adlı kişinin kendi adına açılmış sahte hesapların kapatılması” için yaptığı başvuru ile ilgili olarak Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 3 Şubat 2014 tarih ve 2011/795 sayılı bir kararıdır.



Diğer karar ise İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 18 Mart 2014 tarih ve 2014/181 sayılı, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım hakkındaki yolsuzluk iddialarının dile getirildiği “Hırsıza Oy Yok” isimli Twitter hesabının kapatılmasına yöneliktir.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın kapatma gerekçesinde yer alan 3. Karar ise TMK 10. Maddesiyle yetkilendirilmiş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 Mart 2014 tarihli kararına dayanıyor. Ancak, 5 Mart 2014 tarihinde çıkarılan 6526 sayılı yasayla TMK ile yetkili tüm savcılıklar ve mahkemeler kaldırılmış olmasına rağmen, Başsavcılık yetkisi olmadığı halde TMK 10. Maddesine göre karar vermiştir. TİB’in sayfasında bu kararla ilgili “karar numarası” olmaması da ayrıca sorgulanmalıdır.

Koruma Tedbiri Kararı Başsavcılık tarafından değil, Mahkeme Kararına göre verilmelidir.

Samsun 2. Sulh Ceza mahkemesinin 04.03.2014 tarih ve 2014/233 sayılı dördüncü kararın içeriği ise bilinmemektedir. Bu kararların hiçbirisi Twitter ‘a erişimin engellenmesi için verilmiş kararlar değildir.

Twitter'a erişimin engellenmesi kararı yok hükmündedir. Telekominikasyon İletişim Başkanlığı Twitter’i kapatarak suç işlemiştir. Başta Telekominikasyon İletişim Başkanlığı olmak üzere Twitter’in kapatılması kararı verenler ve uygulayanlar suç işlemektedirler.

Bu karar nedeniyle milyonlarca vatandaşımız kendileriyle hiç alakası olmayan, nedenini dahi bilmediği bir kararla Twitter’a erişim engellenmiş ve mağdur edilmişlerdir.

Bu karar acilen kaldırılmalıdır.