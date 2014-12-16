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Bill Cosby tecavüz iddialarını yanıtladı

ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby hakkında iddia edilen tecavüz iddiaları hakkında ilk kez konuştu

16 Aralık 2014 23:12

Son günlerde sık sık tecavüz davalarıyla gündeme gelen ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby bu iddialar hakkında New York Post gazetesinden Stacy Brown’a konuştu.

Cumhuriyet'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj veren 47 yaşındaki oyuncu Barbara Bowman, 19 yaşındayken Bill Cosby’nin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek Cosby’i yardıma ihtiyacı olan seri bir tecavüzcü olmakla suçladı. Bu iddiayı yıllar sonra itiraf eden Bowman, "Bill Cosby beni yatağının üzerine fırlattı, boynumdan tutarak yatağa bastırdı. Kemerinini çözerken çıkardığı şakırdıyı asla unutmayacağım" dedi.

Cosby’nin, 1974 yılında ise  Los Angeles’taki malikanesinde o zaman 15 yaşında olan Huth’a cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor. Huth, sorulması halinde 19 yaşında olduklarını söylemelerinin istendiğini, bu olayın, kendisinde “psikolojik yıkıma ve ıstıraba” neden olduğunu iddia ederek tazminat talebinde bulundu.

 

'Siyahi medya nötr kaldı'

 

Tüm iddialar ortaya atılırken sessizliğini koruyan ünlü oyuncu, söyleşisinde iddialarla ilgili net bir cevap vermese de, yaptığı açıklama tecavüzleri inkar eder nitelikteydi. Cosby kısa söyleşi sırasında siyahi medyadan söz konusu iddialarla ilgili beklediği gibi tarafsız ve nötr olduğunu söyledi.

Ayrıca tüm bu zor süreç için eşi Camille Cosby’e teşekkür etti. Yarım yüzyıldan uzun süredir evli olduğu Camille Cosby’nin iddialar boyunca sağlam bir şekilde yanında durduğunu söyleyerek, “Aşk ve kadınlık kudreti ya da tam tersi kadınlık kudreti ve aşk nasıl söylemek isterseniz” dedi.

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