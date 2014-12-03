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Yaşam

Bill Cosby hakkında yeni cinsel taciz davası

ABD'li komedyen Bill Cosby, bazı kadınlara cinsel tacizde bulunduğu ve ilaçla uyuşturduğuna dair bir dizi taciz suçlamasıyla karşı karşıya

03 Aralık 2014 13:34

ABD'de bir kadın, 15 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla komedyen Bill Cosby hakkında dava açtı.
Judy Huth olayın 1974'te, Los Angeles'ta meydana geldiğini söyledi. Cosby'nin avukatı suçlamayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 77 yaşındaki Cosby, bazı kadınlara cinsel tacizde bulunduğu ve ilaçla uyuşturduğuna dair bir dizi suçlamayla karşı karşıya. Cosby henüz hiçbir suçlama nedeniyle ceza almadı.

Huth tarafından açılan davada, Huth ve 16 yaşındaki arkadaşının Cosby'yle bir film setinde buluştukları, daha sonra bir tenis kulübüne davet edildikleri, burada kendilerine alkollü içki verildiğini ardından da Playboy dergisi kurucusu Hugh Henfer'ın malikanesine götürüldükleri iddia ediliyor.
Huth burada Cosby'nin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.

Huth ayrıca kendilerine yaşlarının sorulması durumunda 19 olduğunun söylenmesinin istendiğini de belirtti.

Amerikan NBC televizyonu, Bill Cosby hakkındaki kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddialarının yeniden ortaya çıkması üzerine ünlü komedyenin yapması planlanan programı iptal etmişti.

 

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