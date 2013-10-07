T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bilirkişi Münevver'e '37 bin 486 TL' değer biçti!

Münevver Karabulut cinayetinde bilirkişi raporu: 2 çocuk doğurur 66'sını görmeden ölürdü

07 Ekim 2013 12:33

 

İstanbul Bahçeşehir'deki bir villada sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından 3 Mart 2009 tarihinde  öldürüldükten sonra başı testereyle kesilen ve Etiler'de bir çöp konteynırına atılan Münevver Karabulut'un ailesinin açtığı tazminat davasında önemli bir gelişme yaşandı. Ailenin 2 milyon TL manevi, 3 bin TL maddi tazminat talep ettiği davayı inceleyen Küçükçekmece 5. Aile Mahkemesi hakimi dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Radikal'in HaberTürk'ten Güngör Karakuş'a dayandırdığı habere göre, bilirkişi yaptığı incelemenin ardından raporunu mahkemeye sundu. Raporda şu ifadelere yer verildi.

 

'Kalan ömrü 47 yıldı'

 

"7 Mart 1991 doğumlu Münevver Karabulut ölüm tarihinde 18 yaşındaydı. 1931 yılında hazırlanan PMF yaşama tablosuna göre kalan ömrü 47 yıldır. Buna göre kabul edilen muhtemel yaşı 18+47, yani 65'tir. Yargıtay'ca ülkemizde aktif çalışma hayatının 60 yaşına kadar süreceği kabul edilmektedir. Olay tarihinde Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi son sınıf öğrencisi olan Münevver Karabulut'un lise eğitimini tamamlayacağı 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle çalışmaya başlayacağı ve ailesine destek olabileceği kabul edilecektir."

 

'Kardeşe destek yok'

 

Raporun devamında ise şöyle denildi: "Anne Nagihan Karabulut kızı öldüğü tarihte 44 yaşındadır. PMF tablosuna göre olası kalan ömrü 26'dır. Muhtemelen 70 yaşına kadar yaşayacaktır. Münevver'in destek olma süresi 26 yıldır. 24 yaşındaki baba Süreyya Karabulut'un da 70 yaşına kadar yaşayacağı varsayıldığında kızının destek olabileceği zaman 28 yıldır. Davacı İbrahin Enver ölenin kardeşi olup hukuk sistemimiz gereğince kardeşe destek sağlanması söz konusu olmadığından bu hususta bir hesaplama yapılmamıştır."

 

'Evlenip, 2 çocuk yapacaktı'

 

"Münevver Karabulut'un yaşaması halinde hangi mesleği yapıp, aylık ne kadar kazanacağı belli olmadığından Yargıtay içtihatları doğrultusunda asgari ücret üzerinden hesaplama yapılabilir. Yaşamış olsaydı elde edeceği kazancı, kendisi ile annesi ve babası ile ileride eşi ve çocukları için kullanacaktı. Ölenin aylık gelirinin yüzde 70'lik kısmı davacı hak sahipleri arasında paylaştırılacaktır. Münevver ile anne-babanın yaşları, ileride evlenecek olan Münevver'in henüz bekâr oluşu ve 2013 yılında olası evlenme, 1 yıl sonra birinci çocuk, 3 yıl sonra ikinci çocuk sahibi olacağı varsayımları gözetilerek, davacıların destek payları belirlenecektir. Buna göre de baba Süreyya Karabulut'un 19 bin 348 TL, anne Nagihan Karabulut'un 18 bin 138 TL olmak üzere toplam 37 bin 486 TL zarara uğradıkları anlaşılmıştır."

 

'Kızımız vahşice katledilmiştir'

 

Münevver'in ailesinin avukatı, tazminat davasının dilekçesinde taleplerinin gerekçesini şöyle anlatmıştı:"Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmiş ve henüz hayattayken başı gövdesinden testere ile kesilerek ayrılmıştır. Olayın vehameti, kamuoyunda yarattığı infial, cinayetin işleniş şekli, kullanılan araçlar, eylemin vahşice ve hunharca olması, dava konusu olay ailesi üzerinde telafisi imkansız yaralar yaratmıştır. Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu ile annesi Tülay Makbule Garipoğlu da gerek delillerin yok edilmeye çalışılması gerekse Cem Garipoğlu'nun 198 gün boyunca kaçak yaşamasına yardım etmişlerdir."

 

Garipoğlu ailesi: Tazminat miktarı fahiş

 

Garipoğlu Ailesi ise verdiği yanıt dilekçesinde "Davacıların ekonomik durum karşısında talep ettikleri manevi tazminat miktarı fahiştir. Garipoğlu Ailesi sade bir yaşam sürmektedir ve Cem Garipoğlu olay öncesinde öğrenci olup, herhangi bir geliri bulunmadığından davanın reddine karar verelmesini talep ediyoruz" dedi.

 

PMF nedir?

 

Türkiye 'de yaşam sürelerinin saptanmasında PMF–1931 (Population Masculine et Feminine/Erkek ve Kadın Nüfusu) başlıklı Fransız yaşam tablosundan yararlanılıyor. Yargı ve Sosyal Güvenlik Kurumları da gelir tespit etmede bu tabloları kullanıyor.

 

ETİKETLER

münevver karabulutcem garipoğlucinayetailebilirkişi raporu

İlgili Haberler

Yargıtay, Cem Garipoğlu'nun cezasını onadı, babasının beraat kararını bozdu

Münevver Karabulut cinayeti davasının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı açıklandı

Cem Garipoğlu'nun amcası Hayyam Garipoğlu yurt dışına kaçtı

İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun yurt dışına göz göre göre kaçtığı ortaya çıktı

Münevver'in kardeşi Enver Karabulut'un cezası belli oldu

Bakırköy 2. Çocuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Enver Karabulut katılmadı

Karabulut cinayetinde baba Garipoğlu'na beraat

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Münevver Karabulut davasında Mehmet Nida Garipoğlu hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti

Münevver Karabulut'un eşyaları 4,5 yıl sonra böyle teslim edildi

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut'un mühürlü bir çuval içerisindeki eşyalarını Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden teslim aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24