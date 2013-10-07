Bilirkişi Münevver'e '37 bin 486 TL' değer biçti!

İstanbul Bahçeşehir'deki bir villada sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından 3 Mart 2009 tarihinde öldürüldükten sonra başı testereyle kesilen ve Etiler'de bir çöp konteynırına atılan Münevver Karabulut'un ailesinin açtığı tazminat davasında önemli bir gelişme yaşandı. Ailenin 2 milyon TL manevi, 3 bin TL maddi tazminat talep ettiği davayı inceleyen Küçükçekmece 5. Aile Mahkemesi hakimi dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Radikal'in HaberTürk'ten Güngör Karakuş'a dayandırdığı habere göre, bilirkişi yaptığı incelemenin ardından raporunu mahkemeye sundu. Raporda şu ifadelere yer verildi.

'Kalan ömrü 47 yıldı'

"7 Mart 1991 doğumlu Münevver Karabulut ölüm tarihinde 18 yaşındaydı. 1931 yılında hazırlanan PMF yaşama tablosuna göre kalan ömrü 47 yıldır. Buna göre kabul edilen muhtemel yaşı 18+47, yani 65'tir. Yargıtay'ca ülkemizde aktif çalışma hayatının 60 yaşına kadar süreceği kabul edilmektedir. Olay tarihinde Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi son sınıf öğrencisi olan Münevver Karabulut'un lise eğitimini tamamlayacağı 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle çalışmaya başlayacağı ve ailesine destek olabileceği kabul edilecektir."

'Kardeşe destek yok'

Raporun devamında ise şöyle denildi: "Anne Nagihan Karabulut kızı öldüğü tarihte 44 yaşındadır. PMF tablosuna göre olası kalan ömrü 26'dır. Muhtemelen 70 yaşına kadar yaşayacaktır. Münevver'in destek olma süresi 26 yıldır. 24 yaşındaki baba Süreyya Karabulut'un da 70 yaşına kadar yaşayacağı varsayıldığında kızının destek olabileceği zaman 28 yıldır. Davacı İbrahin Enver ölenin kardeşi olup hukuk sistemimiz gereğince kardeşe destek sağlanması söz konusu olmadığından bu hususta bir hesaplama yapılmamıştır."

'Evlenip, 2 çocuk yapacaktı'

"Münevver Karabulut'un yaşaması halinde hangi mesleği yapıp, aylık ne kadar kazanacağı belli olmadığından Yargıtay içtihatları doğrultusunda asgari ücret üzerinden hesaplama yapılabilir. Yaşamış olsaydı elde edeceği kazancı, kendisi ile annesi ve babası ile ileride eşi ve çocukları için kullanacaktı. Ölenin aylık gelirinin yüzde 70'lik kısmı davacı hak sahipleri arasında paylaştırılacaktır. Münevver ile anne-babanın yaşları, ileride evlenecek olan Münevver'in henüz bekâr oluşu ve 2013 yılında olası evlenme, 1 yıl sonra birinci çocuk, 3 yıl sonra ikinci çocuk sahibi olacağı varsayımları gözetilerek, davacıların destek payları belirlenecektir. Buna göre de baba Süreyya Karabulut'un 19 bin 348 TL, anne Nagihan Karabulut'un 18 bin 138 TL olmak üzere toplam 37 bin 486 TL zarara uğradıkları anlaşılmıştır."

'Kızımız vahşice katledilmiştir'

Münevver'in ailesinin avukatı, tazminat davasının dilekçesinde taleplerinin gerekçesini şöyle anlatmıştı:"Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmiş ve henüz hayattayken başı gövdesinden testere ile kesilerek ayrılmıştır. Olayın vehameti, kamuoyunda yarattığı infial, cinayetin işleniş şekli, kullanılan araçlar, eylemin vahşice ve hunharca olması, dava konusu olay ailesi üzerinde telafisi imkansız yaralar yaratmıştır. Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu ile annesi Tülay Makbule Garipoğlu da gerek delillerin yok edilmeye çalışılması gerekse Cem Garipoğlu'nun 198 gün boyunca kaçak yaşamasına yardım etmişlerdir."

Garipoğlu ailesi: Tazminat miktarı fahiş

Garipoğlu Ailesi ise verdiği yanıt dilekçesinde "Davacıların ekonomik durum karşısında talep ettikleri manevi tazminat miktarı fahiştir. Garipoğlu Ailesi sade bir yaşam sürmektedir ve Cem Garipoğlu olay öncesinde öğrenci olup, herhangi bir geliri bulunmadığından davanın reddine karar verelmesini talep ediyoruz" dedi.

PMF nedir?

Türkiye 'de yaşam sürelerinin saptanmasında PMF–1931 (Population Masculine et Feminine/Erkek ve Kadın Nüfusu) başlıklı Fransız yaşam tablosundan yararlanılıyor. Yargı ve Sosyal Güvenlik Kurumları da gelir tespit etmede bu tabloları kullanıyor.