Cem Garipoğlu'nun amcası Hayyam Garipoğlu yurt dışına kaçtı

Münevver Karabulut’u öldüren yeğeni Cem Garipoğlu’nun kaçmasına yardımcı olduğu için 3 yıl hapis cezası alan Hayyam Garipoğlu sırra kadem bastı. İş adamının yurt dışına göz göre göre kaçtığı ortaya çıktı.

Mehmet Ali Demir'in Vatan gazetesindeki haberine göre; Türkiye gündeminde uzun süre konuşulan Münevver Karabulut cinayetinde sanık yeğeni Cem Garipoğlu’nun kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “suçluyu kayırmak” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan amca Hayyam Garipoğlu’nun, mahkemenin ihmali sonucu yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.



Yurt dışı yasağı kalktı



İş adamı Hayyam Garipoğlu, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı Sümerbank davasında hakkında konulan yurt dışına çıkış yasağı kararının kaldırılmasını talep etti.

Yurt dışındaki işlerinin aksadığını söyleyen iş adamının talebi mahkeme tarafından kabul edilerek çıkış yasağı 5 Ocak 2012’de kaldırıldı. Garipoğlu, bu tarihten itibaren yaklaşık 50 kez yurt dışına giriş çıkış yaptı.



28 Mart’ta cezası onandı



Bu süreçte yeğeni Cem’le birlikte yargılandığı davada “suçluyu kayırmak” suçundan aldığı 3 yıllık hapis cezası, Yargıtay tarafından 28 Mart 2012’de onaylandı. Yargıtay’ın onadığı dosya, Bakırköy İnfaz Savcılığı’na ulaştı. Dosya 16 Mayıs 2012 tarihinde savcılık tarafından işleme konuldu. Dosyayı bir gün inceleyen İnfaz Savcılığı, 17 Mayıs 2012 tarihinde iş adamı Hayyam Garipoğlu’nun Kırklareli’nde verdiği adrese “hakkındaki 3 yıllık hapis cezasının onandığına dair” tebligat gönderdi.



‘Kaçacak’ ihbarı yapıldı



Bakırköy İnfaz Savcılığı tarafından yapılan incelemelerde Garipoğlu’nun Sümerbank davasında hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının 5 Ocak 2012’de kaldırıldığı tespit edildi. Bu sırada savcılığa ulaşan bir ihbar faksında iş adamının Yargıtay’daki cezasının onandığını haber alarak yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirtildi. Ortaya çıkan bu durum üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığında bir araya gelen savcılar heyeti bir toplantı yaptı.



Yasak talebi reddedildi



Toplantı sonunda Garipoğlu hakkkında yurt dışına çıkış yasağı konulması ilgili 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’na sözlü olarak iletildi ancak mahkeme başkanı sözlü talebi reddederek yazılı müracaat istedi. Mahkeme başkanının bu tutumu üzerine İnfaz Savcılığı, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazılı olarak bir talepte bulunarak ihbar faksını gerekçe gösterip Garipoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istedi. Ancak Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın bu talebini reddetti.



21 Mayıs’ta Almanya’ya



Eline tebligatın ulaştığı amca Hayyam Garipoğlu ise bu karardan sadece üç gün sonra, 21 Mayıs’ta saat 08.45’te THY’nin TK 1503 sefer sayılı uçağıyla Almanya’nın Nürnberg kentine uçtu. Yurt dışına çıkış yasağı konulması talebine ret kararı veren Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Garipoğlu’nun yurt dışına çıkışından bir gün sonra savcılığa yazılı istekte bulunarak yurt dışına çıkış yapıp yapmadığı ve çıkış yasağı olup olmaması konusunda bilgi istedi. Savcılığın emniyet kanalıyla yaptığı incelemede, Hayyam Garipoğlu’nun bir gün önce yurt dışına çıkış yaptığı, 22 Mayıs 2012’de Bakırköy İnfaz Savcılığı’na gönderildi. Savcılık aynı davada yargılanan Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Garipoğlu, şirket çalışanları Mehmet Karakayalı, Habip Kurt ve Ahmet Batur’un durumlarıyla ilgili de inceleme başlattı.