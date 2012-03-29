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Yargıtay, Cem Garipoğlu'nun cezasını onadı, babasının beraat kararını bozdu

Münevver Karabulut cinayeti davasının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı açıklandı

29 Mart 2012 12:57

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'na ''çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek'' suçundan verilen 24 yıl hapis cezasını onadı. Daire, baba Nida Garipoğlu hakkındaki beraat kararını da bozdu.

Münevver Karabulut cinayeti davasının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararını, Daire Başkanı Mehmet Yalçın açıkladı.

Yalçın, yerel mahkemenin Cem Garipoğlu'na verdiği 24 yıl hapis cezası ile amca Hayyam Garipoğlu ile Ahmet Batur, Mehmet Karakayalı ve Habib Kurt hakkında ''suçluyu kayırmak''tan, anne Tülay Makbule Garipoğlu'na da ''suç delillerini gizlemek ve yok etmek'' suçlarından verilen 3'er yıl hapis cezalarının onandığını söyledi.

Baba Garipoğlu hakkındaki beraat kararı bozuldu

Baba Nida Garipoğlu'nun beraatına ilişkin kararın ise bozulduğunu açıklayan Yalçın, baba Garipoğlu'nun ''suçluyu kayırma suçunu işlediği'' sonucuna vardıklarını belirtti.

''Yani oğlunu kayırması, yakalanmaması için çalışmasından dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 283/1'inci maddesinde yer alan 'suçluyu kayırma suçunu oluşturduğu' ve buna göre hüküm kurulması gerektiği düşüncesiyle beraat kararı bozuldu'' diye konuşan Yalçın, baba Garipoğlu'nun eyleminin ''cinayete ortak olmak'' değil, yalnızca ''suçluyu kayırmak'' olarak belirlendiğini kaydetti.

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