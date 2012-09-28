Karabulut cinayetinde baba Garipoğlu'na beraat

Münevver Karabulut 'un öldürülmesine ilişkin davada hakkındaki beraat kararı Yargıtayca bozulan Cem Garioğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu hakkında “suçluyu kayırma” suçunu oluşturduğunu, ancak bu suçun üst soy tarafından işlendiği için ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Davada hakkındaki beraat kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulan Mehmet Nida Garipoğlu'nun yeniden yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi 'ndeki duruşmaya, sanık Mehmet Nida Garipoğlu, Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı okundu.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Yargıtay'ın bozma ilamındaki gerekçeye katılmadıklarını söyledi.

Cem Garipoğlu'nun öldürme eylemini tek başına gerçekleştirmediğini savunan Epözdemir, “Sanık Mehmet Nida Garipoğlu, oğlu Cem Garipoğlu'nun adam öldürme suçuna iştirak etmiştir. Bu nedenle adam öldürmeye iştirak suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bize göre yaşı küçük olan Cem Garipoğlu'nun tek başına maktulü keserek öldürmesi, başını vücudundan ayrılması, bunları evin içerisinden taşıyıp bir valize ve gitar çantasına yerleştirerek taşıyıp uzak bir bölgeye götürmesi mümkün değildir” diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı İsmail Özmutlu, sanık Mehmet Nida Garipoğlu'nun, kız arkadaşını öldüren oğlunu adalete teslim etmek yerine yakalanmaktan kurtulması için imkan sağladığı, bu durumda eylemin bir bütün halinde “suçluyu kayırma” suçunu oluşturduğunu anlatarak, bu suçtan mahkumiyetine karar verilmesini, ancak Cem Garipoğlu'nun babası olması sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmesini istedi.

Son sözü sorulan sanık Mehmet Nida Garipoğlu, “Takdiri mahkemenize bırakıyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, kararında, sanık Mehmet Nida Garipoğlu'nun öldürme eylemine herhangi bir şekilde katıldığını gösterir kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığını, ancak kız arkadaşı Münevver Karabulut'u öldürdüğünü öğrendiği oğluna yakalanmaktan kurtulması için imkan sağladığının anlaşıldığını belirtti.

Mahkeme heyeti, Mehmet Nida Garipoğlu hakkında “suçluyu kayırma” suçunu oluşturduğunu, ancak bu suç üst soy tarafından işlendiği için ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Davanın geçmişi

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu için 24 yıl hapis, Garipoğlu'nun amcası Hayyam Garipoğlu ile diğer sanıklar Ahmet Batur, Mehmet Karakayalı ve Habib Kurt hakkında “suçluyu kayırmak” suçundan, anne Tülay Makbule Garipoğlu'na da “suç delillerini gizlemek ve yok etmek” suçlarından verdiği 3'er yıl hapis cezaları, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'nun “nitelikli adam öldürmek suçuna iştirak etmek” suçundan beraatine ilişkin kararı ise sanığın “suçluyu kayırmak” suçundan cezalandırılması gerektiği görüşüyle bozmuştu.