Münevver'in kardeşi Enver Karabulut'un cezası belli oldu

Ablası Münevver Karabulut’un öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında sanık Cem Garipoğlu’nu şırıngayla sıvı fışkırtarak yaralamaya çalıştığı öne sürülen Enver Karabulut, toplam 5 bin 100 lira adli para cezasına çarptırıldı. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Duruşmada söz alan Karabulut’un avukatı Rezan Epözdemir, müvekkilinin kardeşine yönelik işlenen cinayet suçunun failini korkutmak için olayı gerçekleştirdiğini savunarak, Karabulut’un beraatini istedi.

Daha sonra kararını açıklayan hakim, sanığın mağdur Cem Garipoğlu’na yönelik kasten yaralama suçundan 120 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve eylemin Adli Tıp Kurumu raporunun içeriğine göre hidroklorik asit içeren sıvı ile gerçekleştirilmesi nedeniyle cezanın yarı oranında arttırılarak 180 güne çıkartılmasına karar verdi.

Eylem teşebbüste kaldığı, tahrik altında işlendiği ve sanık 15-18 yaş grubunda olduğu için cezada indirime giden hakim, sanığı 100 lira adli para cezasına çarptırdı.

Karabulut’a, olay sırasında duruşma salonunda bulunan ve olayın mağduru olduğu belirtilen Cumali Manas, Nadir Ertekin, Bayram Bürüce, İlhan Vural, Aytuğ Yakıcı’ya yönelik kasten yaralama suçundan da toplam 5 bin lira adli para cezası verildi.

Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve Karabulut’un 3 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verdi.

-İddianameden- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Enver Karabulut’un 11 Şubat 2010’da Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Cem Garipoğlu’na şırıngayla sıvı madde fışkırttığı belirtilerek, Karabulut’un ”18 yaşından küçük çocuğun kasten yaralamaya teşebbüs etmesi” suçundan 4 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.