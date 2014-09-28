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Yaşam

Bilim insanlarından 'görünmezlik' keşfi

New York'ta bulunan Rochester Üniversitesi'nden bilim insanları, objeleri "görünmez" yapan bir mercek icat etti

28 Eylül 2014 17:21

New York ’ta bulunan Rochester Üniversitesi’nden bilim insanları, bilim dünyasında büyük ses getiren bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, maliyeti yüksek olmayan lenslerle nesneleri “görünmez” yapan bir mercek icat etti.

Radiakl'in Guardian'a dayandırdığı haberine göre, “perdeleme” olarak bilinen yöntemde, objeler mercek yardımıyla görüşten saklanıyor ve görünmez gibi algılanıyor. Üniversiteden Fizik Profesörü John Howell, “Birçok kişi optik görünmezliğin çeşitli yönleri üzerinde yıllarca çalıştı” diyerek "keşfin uzun süren bir çalışmanın ardından ortaya çıktığını" belirtti.

 

Daha önce üç boyutllu saklayamıyordu

 

Göz hastalıkları uzmanları tarafından kullanılan aletlere benzeyen “görünmezlik merceği”, daha önceki merceklerden maliyet bakımından farklılık gösteriyor. Buna ek olarak, bilim insanları, "daha önceki perdeleme yöntemlerinin karmaşık ve pahalı olmanın yanı sıra eşyaları üç boyutlu olarak saklayamadığını" da ifade ediyor.

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