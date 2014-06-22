Hissedilmeyen görünmezlik pelerini üretildi

Almanya’daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) araştırmacıları, dünyanın ilk mekanik ve hissedilmeyen görünmezlik pelerinini ürettiklerini açıkladı. Pelerin, bugüne kadar geliştirilen ve nesneleri görünür ışık, mikrodalgalar ve ses dalgalarından gizleyen örneklerinden kıyasla, ilk mekanik pelerin olma özelliğine sahip.

Al Jazeera’de yer alan habere göre mekanik pelerin, ışığı doğal olarak büken optik metametaryalden farklı olarak, fiziksel güçleri farklı bir şekilde yönlendirebiliyor. Sayısız iğne şekilli konilerden oluşan polimer madde, çaprazlama yerleştirilmiş kristal kafesleri andırıyor.

Parmakla dokunulduğu zaman hissedilmeyen ve ölçüm cihazları tarafından tespit edilemeyen pelerin, bu özelliğini sahip olduğu mekanik metamateryallerden alıyor. Nesnelerin etrafından yayılan farklı dalgaboyutlarına ait ışık hızındaki fotonları kusursuz şekilde bükebilen pelerin, bu sayede üzerine örtüldüğü nesnenin göz önünden kaybolmasını sağlıyor.

Belli büyüklükteki nesneleri görünmez kılmak için çok büyük miktarlarda üretilmesi gereken mekanik görünmezlik pelerini, henüz geliştirilme aşamasında. Alman basını, ticari ürün olarak piyasaya sürülmesi beklenmeyen pelerinin birkaç yıl için birçok yeni uygulama geliştirilmesini sağlayabileceğini belirtti.

KIT tarafından mekanik pelerini üretmek için kullanılan 3D litografi Nanoscribe cihazı, şu an için oldukça küçük ölçeklerde madde elde edilmesini sağlıyor. Alman bilim insanları yakın gelecekte mekanik pelerini çok daha büyük ölçekte üretebilmeyi umuyor.