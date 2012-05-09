Görünmezlik gerçek mi oluyor?

Amerikan Hava Kuvvetleri için başlatılan araştırmada, insanoğlunun en büyük fantezilerinden biri olan “görünmezlik” deneylerini halen sürdürmekteler.

Ne var ki, Amerikalı bilim insanları bu konuda halen somut bir noktaya gelmeyi başarabilmiş değiller. Oysa İngiliz bir ekip, Amerikalıların bu rüyasını neredeyse gerçekleştirmeyi başarmış durumda.

Bioinspiration and Biomimetics adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre uzmanlar, İngiltere Bristol üniversitesinde yürütülen çalışmada, bir nevi “akıllı biyolojik kostüm” tasarladıklarını doğruluyorlar. Adından da anlaşılacağı üzere bu tasarımı gerçekleştirirken doğal elementler ve biyolojik yapılardan yararlanmışlar.

Yapay kaslar üzerine yerleştirilen biyolojik efektlerle bu kamuflajı yaratan bilim insanları, ardı ardına yaptıkları deneylerle formüllerini kesinleştirdiklerini açıkladılar.

Oluşturulan yapay kaslar, kromatofor adı verilen, renk değiştirme özelliğine sahip hücreleri temel alıyor. Bu tarz spesifik hücreler genellikle kafadan bacaklılar, kertenkeleler, mürekkep balıkları ve amfibilerde bulunmakta.

Görünmezlik kostümünün çalışma prensibini de işte bu önemli hücreler oluşturuyor.

Örneğin mürekkep balıklarında bulunan renk değiştiren hücreler, pigment tanecikleri içeren ana bir tabaka oluşturuyor. Hücre renk değiştirme aşamasına geldiğinde, beyinden gelen komutlarla kaslarla iletişime geçiyor. Kasların büzülmesiyle birlikte pigment taneciklerinin yer aldığı tabaka genişlemeye başlıyor. Böylelikle ortaya çıkan görsel efekt, mürekkep balığının rengi değişiyormuşçasına bir etki yaratıyor.

İşte tam da bu noktada, işin sırrı yukarıda sözünü ettiğimiz kromatofor adı verilen hücreleri yapay olarak üretebilmekten geçiyor.

Bristol Üniversitesinde bu araştırmayı sürdüren bilim insanlarından Jonathan Rossiter, renk değiştiren hücrelerin yani kramatoforların yapay versiyonlarını üreten ekibin başını çekiyor.

Rossiter ve ekibi, yapay deri üzerine yapay kramatoforları başarıyla adapte edebilmişler.

Dahası, bu yapay deri genişlemekten derinleşmeye bir çok form değişikliği yapabiliyor.

Böylelikle deriyi üzerine geçiren kişi, saydam bir görünüm kazanarak görünmez hale geliyor.

İngilizlerin bu başarısı üzerine daha da hırslanan Amerikan Donanması yöneticileri, aynı başarıyı sağlayacak ekibe tam 6 milyon dolar bağışta bulunacağını ilan ederek “görünmezlik” konusundaki hırsını iyice belli etmiş durumda.

( Deutsche Welle Türkçe)