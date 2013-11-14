Görünmezlik artık hayal değil

Görünmezlik artık hayal olmaktan çıktı. Bilim adamları görünmezlik sağlayan bir cihaz geliştirdi. Ancak bu cihaz yalnızca savunma amaçlı kullanılacak.

Çin ve Singapurlu bilim insanları, ışığı büken bir cihaz sayesinde nesneleri görünmez kılmayı başardı. NTV'de yer alna habere göre, camdan yapılmış altıgen bu cihazın içinden geçen bir balık ve kedi görünmez oldu.

Bilim insanları görünmez olmanın formülü ile ilgili, "Bir nesneyi perdeleme cihazıyla çevreliyoruz. Bu cihaz, gözümüze ulaşmadan önce ışığını gizlemek istedigimiz nesneyi atlamasını ve sonra nesneye geri dönmesini sağlıyor. Bu sayede arka plan görünmeye devam ederken cihazın içinden geçen nesne görünmezlik kazanıyor" dedi

Henüz ilk safhada olan teknolojinin ileride askeri amaçlı kullanılabilceği belirtiliyor.