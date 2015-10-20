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Bilal Erdoğan: Hayatımın 20 yılı öğrencilikle geçti

"Aileler ve kurumlar üzerinden siyaset yapmak doğru değil"

20 Ekim 2015 18:18

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu bizi ve vakfımızı çok ağır bir şekilde itham etti ve mahkemeler onu tazminat ödemeye mahkum etti. Sayın Kılıçdaroğlu belki hata ettiğini anlar. İnsanlar da kişileri ve kurumları haksız yere itham etmenin doğru olmadığını anlar" dedi. 

İtalya'ya gitmesiyle ilgili basında çıkan haberlere de değinen Bilal Erdoğan, doktorasına Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nde devam ettiğini söyledi. Erdoğan "hayatının 20 yılının öğrencilikle geçtiğini" ifade etti. 

Aileler ve kurumlar üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığını söyleyen  Erdoğan, seçimlere gölge düşürmemek için yakınları ve avukatlarıyla sürekli istişare içinde olduğunu, yeni bir adım atması gerekirse bunu da yapmaktan geri durmayacağını kaydetti.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan, TÜRGEV Mevlanakapı Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere hitaben verdiği "Vakıf Bilinci" konulu konferansöncesinde, kamuoyunda hakkında çıkan iddiaları komik bulduğunu belirterek, her seçimden önce bu şekilde yanlış çıkışlara şahit olunduğunu söyledi.

Bu iddiaları seçim atmosferinin heyecanına vermek istediğini dile getiren Erdoğan, günlük işlerine, TÜRGEV bünyesinde çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Hakkındaki iddiaları hukuka havale ettiğini ve avukatları aracılığıyla davalar açtığını açıklayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalan haberlerle ilgili tekzip girişiminde bulunduk. Benim elimden bunlar geliyor. Bazı şeyler 'çamur at izi kalsın' mantığıyla yapıldığı zaman, bazen ne o çamuru ne de izini kaldırmak mümkün oluyor. En azından bunları hukuk sürecine havale etmek ve oradan çıkan sonuçlara teslim olmak gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu bizi ve vakfımızı çok ağır bir şekilde itham etti ve mahkemeler onu tazminat ödemeye mahkum etti. Sayın Kılıçdaroğlu belki hata ettiğini anlar. İnsanlar da kişileri ve kurumları haksız yere itham etmenin doğru olmadığını anlar. Çünkü bunlar kişilerin ve kurumların itibarlarının lekelenmesi boyutunda girişimler. Bizim de şimdiye kadar ki yaklaşımımız bunu hukuka havale edip kendi çalışmalarımıza daha çok gayret ve azimle sarılmaktan ibaret oldu."

 

'Aileler ve kurumlar üzerinden
siyaset yapmak doğru değil'

 


Bilal Erdoğan, "Bu iddialara sadece komik demek yetmiyor, trajikomik aynı zamanda. Çok fazla detayına girmek ve hissiyatımı aktarmanın sürece bir faydası yok. En iyisi bunlara gülüp geçmek ve hukuka havale etmek, diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Aileler ve kurumlar üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığını söyleyen  Erdoğan, seçimlere gölge düşürmemek için yakınları ve avukatlarıyla sürekli istişare içinde olduğunu, yeni bir adım atması gerekirse bunu da yapmaktan geri durmayacağını kaydetti.

Hayatının 20 yılının öğrencilikle geçtiğini ifade eden Erdoğan, Johns Hopkins Üniversitesi'nde doktorasına devam ettiğini sözlerine ekledi.

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