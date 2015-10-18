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Bilal Erdoğan Beykoz'da görüntülendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın doktora yapmak için İtalya'ya gittiği ortaya çıkmıştı

18 Ekim 2015 18:11

Doktora yapmak için İtalya'ya giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan İstanbul Beykoz'da görüntülendi. Bilal Erdoğan, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte İstanbul-Beykoz’da kahvaltı yaptı.

Bilal Erdoğan, 2012′den beri ara verdiği doktorasını tamamlamak için geçici süreyle İtalya'da bulunduğunu belirterek, hakkında yapılan haberlerle ilgilenmediğini; avukatının, kişilik haklarına saldıranlara karşı hukuk mücadelesini başlatacağını söylemişti.

Erdoğan, "Ben sadece doktora için İtalya'dayım, fırsat buldukça ülkeme geliyorum ve geleceğim, doktora bitince ülkeme dönecek, inşallah son nefesime kadar da ülkemde yaşayacağım. Sadece korkaklar kaçar" demişti.

Bilal Erdoğan, Washington'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nde başladığı doktoraya 2009′dan itibaren İtalya'da devam ettiğini ancak sağlık sorunları nedeniyle 2012 yılında eğitimine ara verdiğini dile getirmişti.

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