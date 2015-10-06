Bilal Erdoğan İtalya'ya mı yerleşti?

Cumhuriyet gazetesi, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Türkiye’den ayrılarak ailesiyle İtalya’nın Bolonya kenti yakınlarına yerleştiğini" öne sürdü.

Haberde, "Cumhuriyet’in güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre Bilal Erdoğan, ülkenin en seçkin öğrenim kurumlarından Johns Hopkins Üniversitesi’nin Bolonya’daki merkezinde daha önceki yıllarda başladığı ancak dondurduğu doktora programına geçen ay yeniden döndü" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Cumhuriyet’e konu hakkında bilgi veren kaynaklar Erdoğan’ın başvuruyu 7 Haziran seçimleri sonrasında, AKP’nin tek başına iktidar olamayacağının anlaşıldığı süreçte yaptığını kaydetti. Kaynaklar Bilal Erdoğan’ın eşinin de buraya taşındığını, hatta çiftin çocuklarının okula yazdırdığını kaydetti. Bilal Erdoğan’ın İtalyan hükümetinden istediği korumalarla yaşadığı da belirtildi.

Bilal Erdoğan, Johns Hopkins Üniversitesi’nin uluslararası ilişkiler okulu SAIS’in Bolonya’daki merkezinde doktorasına aslında 2007 yılında başlamıştı. Erdoğan’ın eski sınıf arkadaşlarından birinin Cumhuriyet’e aktardığına göre Bilal Erdoğan doktorasına önce “Avrupalı Müslümanlar” konusunda başlamış, ancak daha sonra “‘Ekonomik kalkınmada bölgesel farklılıkların önemi” olarak değiştirmişti. Ancak Erdoğan tezini tamamlamadan Türkiye’ye dönmüştü.

Doktorayı canlandırdı





O zamandan beri daha çok satın aldığı gemiler, TÜRGEV’in faaliyetleri ve 17-25 Aralık soruşturmalarındaki rolüyle adından söz ettiren Erdoğan, şimdi tekrar doktora çalışmalarına başladı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Erdoğan daha önceki kayıt döneminden doktora programının derslerini bitirdiği için bu kez sadece tezini yazacak. Yani birkaç yıl boyunca okuluna hiç gitmeden tezi ile ilgili çalışmalarda bulunma imkanına sahip olacak. Konuya yakın uzmanlar doktora programlarının yaklaşık 4-5 yıl sürdüğünü hatırlatarak Erdoğan’ın en az birkaç yıl İtalya’dan oturma izni almış olabileceğini ifade etti. SAIS’in Bolonya’daki merkezinde öğrenci işleri şefi Barnedette O’Toole ise Cumhuriyet’in konuyla ilgili sorularına okulun öğrencileri ile ilgili bilgi veremeyeceğini söyleyerek yanıt verdi.



Adresi Bolonya’da, ikâmetgâhı Modena’da





İtalya’ya yerleştiği duyumunu aldığımız Bilal Erdoğan’ın izini aramaya, doktorasını yaptığı bilinen Johns Hopkins Üniversitesi’nin Avrupa merkezinin yer aldığı Bolonya kentinden başlıyoruz. İlk adresimiz, resmi bilgi alabileceğimiz Bolonya Belediyesi. Kentte ikâmet kaydı olanlar kimlik bilgileri sunulduğu takdirde tespit edilebiliyor. “İkâmet sertifikası” verme yetkisine sahip Bolonya Belediyesi Halkla İlişkiler Bürosu’nda yaptığımız araştırmada, Bilal Erdoğan’ın resmi ikâmet kaydının Bolonya’da olmadığını öğreniyoruz. Bu kentte yaşamış olduğunu ya da halen yaşıyor olabileceğini gösteren tek veri ise belediyeye ödediği bir verginin kaydı. Ancak bu ödemenin ne vergisi olduğu ve ne zaman yapıldığı bilgisine ulaşamıyoruz.



Bu bilgiyi aldıktan sonra istikametimiz, belediyenin topladığı çöp ve emlak vergisi gibi vergilerden sorumlu Bolonya Belediyesi Vergi Bürosu. Vergi bürosunda, özel hayatın gizliliği ilkesi gereği, vekâlet olmaksızın vergi bilgilerinin paylaşılamayacağı yanıtını alıyoruz. Ancak Bolonya’daki yerel yönetim makamlarında yaptığımız araştırmaların sonunda şu bilgilere ulaşıyoruz:



Hocası doğruladı





Bilal Erdoğan, İtalyan makamlarına 23.04.1981 doğumlu “Bilal Necmeddin Erdoğan” ismiyle kayıtlı. Bolonya’daki kayıtlı adresi ise kentin simgesi “İki Kule”nin yakınındaki Via Luzzo. Ancak ikametgah adresi olarak Bolonya’ya trenle yarım saat mesafedeki Modena kentinin Campogalliano belediyesi görülüyor. Via Luzzo’daki apartmanda da Erdoğan’ın halen burada yaşadığını gösteren herhangi bir belirtiye rastlanmıyor. Bir sonraki durağımız, Bilal Erdoğan’ın doktorasını yaptığı Johns Hopkins Üniversitesi Bolonya kampusu oluyor. Burada, Erdoğan’ın doktora yaptığı Avrupa ve Avrasya Çalışmaları bölümü direktörü Profesör Erik Jones ile görüşüyoruz. Jones, Bilal Erdoğan ile ilgili sorularımıza doğrudan yanıt vermekten kaçınıyor, çalıştığı kurumun kuralları gereği herhangi bir öğrenciyle ilgili yorum yapamayacağını söylüyor.Ancak, “Sizin onun tez danışmanı (supervisor) olduğunuzu yazarsam doğru olur mu” soruma şu yanıtı veriyor: “Kendisi SAIS’te doktora programına kayıtlı ve başdanışmanlığını da Avrupa ve Avrasya Çalışmaları Bölümü yapıyor. Programın yapısından ötürü, ilk kayıt olduğunda, baş danışmanı programın direktörüydü. Yani ilk kayıt olduğunda başdanışmanı programın o dönemki direktörü olan Profesör David P. Caleo idi. Şimdi ise programın yönetimini ben devraldım ve bu yüzden başdanışman benim, çünkü danışmanlık görevi bu şekilde belirleniyor.”



‘Can güvenliği önemli’





Erdoğan’ın silahlı güvenlik görevlileri eşliğinde İtalya’ya geldigi iddiasını vurgulayarak, üniversiteye de bu şekilde gelip gelmediğini sormamız üzerine ise yine belirli bir öğrenci hakkında konuşamayacağını, ancak okulda silahlı koruması olan görevlilerin bulunduğunu söylüyor. Örneğin Mart 2002’de, Johns Hopkins Üniversitesi’nde çalışan meslektaşı Marco Biagi’nin suikasta kurban gittiğini hatırlatıyor ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi’nin ekonomi danışmanı Filippo Tadei’nin de okula iki silahlı korumayla geldiğini söylüyor. Bu gibi tehditleri çok ciddiye aldıklarını ve bu yüzden öğrencilerle ilgili güvenlik konularında yorum yapamayacağını söylüyor.