Bilal Erdoğan'ın doktora hocası konuştu: Tezi tamamlamak için derse katılma zorunluluğu yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan "sadece korkaklar kaçar" diyerek doktorasını tamamlamak için yurt dışında olduğunu savundu. Ancak Bilal Erdoğan’ın danışmanı Erik Jones’ın açıklamaları doktora için İtalya’da bulunmasına gerek olmadığını ortaya çıkardı. Jones, öğrencilerin yeterlilik sınavını verdikten sonra ikâmet veya derse katılma zorunluluğu olmadığını söyledi.

Bilal Erdoğan,İtalya’ya yerleştiği haberlerinin gündeme gelmesinin ardından “Ben sadece doktora için İtalya’dayım, fırsat buldukça ülkeme geliyorum ve geleceğim, doktora bitince ülkeme dönecek, inşallah son nefesime kadar da ülkemde yaşayacağım. Sadece korkaklar kaçar’’ açıklamasını yapmıştı. Ancak Erdoğan’ın doktora hocası profesör Erik Jones, Cumhuriyet’ten İlhan Tanır'a yaptığı açıklamada öğrencilerinin İtalya’da bulunması şartı olmadığını söyledi.

"Ders alma şartı yok"

Öğrencilerin yeterlilik sınavını geçtikten sonra programı tamamlamak için 9 yılı olduğunu belirten Jones “Bu süreçte öğrencilerin ders alma şartı bulunmuyor. Bu nedenle herhangi bir kampüse devam etmeleri şartı koşulmuyor” dedi. Jones mesajına şu sözlerle devam etti: “Benim kendi doktora öğrencilerim Avrupa ve Kuzey Amerika’nın dört bir köşesinde yaşıyor. Aslında Çin’de ya da dünyanın başka bir yerinde olmaları da fark etmez. Ben öğrencilerimle e-posta, Skype ya da seyahat programlarımız uyuştuğunda yüz yüze görüşüyorum” dedi.