Bilal Erdoğan İtalyan basınında: Erdoğan'ın favori oğlunun Türkiye'den kaçtığı söylentileri ortada dolaşıyor

İtalyan medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ülkeye yerleştiğine yönelik haberlere sayfalarında yer verdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ülkenin resmi haber ajansı ANSA, Bilal Erdoğan'ın Bologna'nın merkezinde bir apartman dairesi kiraladığını bildirdi.

Ajans, daha sonraki haberlerinde ise Bilal Erdoğan'ın, doktora çalışmaları için İtalya'ya geldiği şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Cumhuriyet gazetesinin bu konudaki haberlerine ve Twitter'da "Fuat Avni" imzasıyla yayımlanan mesajlara atıfta bulunan İtalyan basını haberi, "Erdoğan Jr. (Küçük Erdoğan) Bologna'ya yerleşti" gibi başlıklarla duyurdu.

İtalyan basınındaki haberlerde, Bilal Erdoğan'ın hakkındaki yolsuzluk iddialarına da yer verildi.

Il Sole 24 Ore gazetesi, "Birkaç ay önce olsa tahmin edilemeyecek ve hayal bile edilemeyecek bir sürpriz yaşandı, ama Boğaz'da bugünlerde her şey mümkün. Türkiye'deki önemli seçimlere bir aydan kısa bir süre kala, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın favori oğlu ülkesini terk edip ailesiyle birlikte Bologna'ya yerleşmiş gibi görünüyor. Bu "bomba" haber Türk medyasında ortaya çıkarken, (Bilal Erdoğan'ın) ülkeden kaçtığı söylentileri de ortada dolaşıyor" diye yazdı.

Gazete, Bilal Erdoğan'ın "kaçtığı" yönündeki iddiaları yalanlayarak, doktora için İtalya'da bulunduğunu açıkladığını da vurguladı.

Haberi, "Erdoğan Jr. Bologna'ya yerleşti" başlığıyla duyuran La Stampa gazetesi de "Erdoğan Jr., resmi olarak doktorası için ülkeyi terk etmiş gibi görünüyor" derken, "Bilal'in adı, Boğaziçi'nin Temiz Eller soruşturmasına karışmıştı" diye de ekledi.

'Mükemmel zamanlama'

Yerel Bologna Today gazetesi de "Yolsuzluk iddialarına adı karışan Bilal Erdoğan'ın yargılanmaktan kaçtığı iddia edildi ancak kendisi bunu yalanladı" diye yazdı.

Il Giornale d'Italia sitesindeki haberde ise "Erdoğan junior, fırtınanın ortasında" başlığı kullanıldı. Haberde, "İtalya'ya kaçışı doğrulandı. Ancak bu kaçışın, memleketinde tutuklanma korkusundan mı kaynaklandığını asla bilemeyeceğiz. Emin olunan tek şey, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın ailesiyle birlikte Bologna'ya yerleşmiş olduğu. Resmi gerekçesi, Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki çalışmalarına devam etmek" ifadeleri yer aldı.

Sitenin haberinde, "oldukça gizemli olan bu kaçışın" zamanlamasının da "mükemmel" olduğu yorumu yapıldı. Erdoğan'ın yıllar önce dondurduğu doktora programına neden şimdi geri döndüğü sorgulandı ve "Kötü düşünmek günahtır ama çoğu kez doğru tahmin getirir" denildi.

Sosyal medya sitelerinde ise Bilal Erdoğan'ın İtalya'ya gelmesiyle ilgili esprili yorumlar yapıldı. Twitter'da bir kullanıcı, "Acaba Berlusconi'nin oğlu da İstanbul'a taşınır mı?" diye yazarken, Bologna Belediye Meclisi üyesi Lucia Borgonzoni de ironik bir dille, "Bologna'da hiçbir şeyimiz eksik değil...Şimdi bir de..." diye yazarak "Erdoğan'ın oğlu Bologna'da" başlıklı bir haberin linkini paylaştı.