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Bilal Erdoğan, İtalya'daki doktorasını burslu yapıyormuş

Bilal Erdoğan’ın tez hocası Erik Jones, tüm öğrencilerinin burslu olduğunu söyledi

09 Ekim 2015 11:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın İtalya’ya yerleşmesine gerekçe gösterdiği doktora programına burslu girdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten İlhan Tanır'ın haberine göre, dünyaca ünlü Johns Hopkins Üniversitesi’nin uluslararası ilişkiler okulu SAIS’te doktora yapan Bilal Erdoğan’ın tez hocası Erik Jones, tüm öğrencilerinin burslu olduğunu söyledi. Profesör Jones, Cumhuriyet’e gönderdiği yazılı açıklamada SAIS’in her yıl 8 doktora öğrencisi aldığını belirterek şunları söyledi:

“Bu öğrencileri yalnızca onların ihtiyaçlarını karşılayacak fonumuz varsa alıyoruz. SAIS’te yüksek lisans yapmış öğrencilere 3 yıl, diğerlerine 4 yıl burs veriyoruz. Kendi öğrenim masraflarını karşılamayı teklif eden öğrencileri programa kabul etmiyoruz. Çünkü doktora programı araştırma camiamızı güçlendirme amacı taşıyor, nokta.”

 

"Bursu Amerikalı iş adamı veriyor"

 

Amerikalı iş adamı Bilal Erdoğan SAIS’teki doktorasına 2007 yılında başlamıştı. Ancak daha sonra programı yarıda bırakarak Türkiye’ye dönmüştü. Erdoğan geçtiğimiz aylarda programa tekrar başvurarak doktorasına kaldığı yerden devam ettiğini kendi de doğrulamıştı. Profesör Jones, Erdoğan’ın hâlâ burs alıp almadığı yönündeki sorulara öğrencileri hakkında spesifik bilgi veremeyeceğini söyleyerek yanıt verdi. Cumhuriyet okulun doktora öğrencilerine dağıttığı bursun Amerikalı bir iş adamının okula yaptığı bağışladığı fondan dağıtıldığını öğrendi.

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