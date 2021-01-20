Biden'ın yemin töreni öncesi Washington DC'de askeri güvenlik önlemleri alındı

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreni, sıkı güvenlik önlemleri altında yapılacak. 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin Kongre binasına saldırısı sonrası, alarm düzeyi yükseltildi.

Washington DC sokaklarında genellikle gazeteciler ya da güvenlik güçleri olduğu görülüyor. Beyaz Saray ve ABD Kongre Binası çevresinde yollar kapatıldı.

Alınan önlemler, Biden ve Harris'in yemin edeceği noktada yoğunlaşıyor.

ABD'de yeni dönemin her yönüyle ele alınacağı özel yayını bu akşam 19.30'dan itibaren T24 ekranlarından takip edebilirisiniz. Murat Sabuncu, Melis Karaca ve Metin Kaan Kurtuluş'un konukları Soli Özel, Murat Yetkin, Aslı Aydıntaşbaş, Sinan Ülgen, Gönül Tol ve Cengiz Çandar olacak.