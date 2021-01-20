Trump, görevi bırakmasına saatler kala dolandırıcılıkla suçlanan eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon'ı affetti

Saatler sonra görevi devredecek Donald Trump'ın affettiği isimlere online bağış toplama dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılanan eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon da eklendi.

The New York Times ve CNN, Trump'ın Bannon için uyguladığı affı, bu yıl görülecek davası öncesi Bannon için atılan "önleyici bir adım" olarak tanımladı.

Trump, bugün görevi Joe Biden'a devretmesine saatler kala Steve Bannon'un da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi hakkında af kararı verdi.

Beyaz Saray'ın eski başstratejsti Bannon, "We Build the Wall" isimli internet kampanyasında bağışçıları dolandırmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Trump'ın 2016 seçim kampanyasında önemli bir rol oynayan Bannon, internet üzerinden yapılan kampanyanın amacının Trump'a Meksika sınırında duvar inşa etmek için yardımcı olmak olduğu iddia etmiş ancak savcılar, Bannon ve ortaklarının bağışları kaçırdığını savunmuştu.

Steve Bannon'un Twitter hesabı daha önce ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci ve FBI yöneticisi Christopher Wray hakkında "kafalarını kesmek" mesajı veren tweetler attığı gerekçesiyle kalıcı olarak kapatılmıştı.