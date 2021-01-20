ABD'de çalkantılı dört senenin sonu; Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı

"Yaptıklarımızı gördüğünüzde bizi hatırlayın. Ekonomimiz, müthiş bir ilerleme kaydetti. Salgın tüm ülkeler gibi bizi de etkiledi ancak kimse kendisini kurtaramadı. Biz ise tıbbi bir mucizeye imza atarak 9 ayda aşı ürettik.

"Tarihteki en büyük vergi indirimini başardık. Vergilerinizi yükseltmek istiyorlar. İstihdam yarattık. Şimdiden veriler çok iyi halde. Hisse senedi piyasası da pandemi başlangıcından daha yüksek seviyelerde.

"Bu ülkenin geleceği hiçbir zaman daha iyi olmamıştır. Umarım yeni idare başarılı olur, onlara bol şans diliyorum. Bir şeyleri inanılmaz yapmak için temelleri var, başarılı olacaklarını düşünüyorum. Biz temeli onlar için hazırladık. Salgın yaşansa da bizim yaptığımız şeyler inanılmazdı.

"Bunu siz olmadan yapamazdım. Hoşça kal derken sizi sevdiğimi söylemek istiyorum. Bu sadece şimdilik bir veda, ama bir şekilde geri döneceğiz. Yakında görüşeceğiz."

CNN'in haberine göre; Başkan Trump, halefi Joe Biden için bir not bıraktı ancak notun içeriğine ilişkin bilgi edinilemedi.

Danışmanlarının hazırladığı konuşma metnini okumayı reddetti

Öte yandan Trump'ın danışmanlarının kendisi için hazırladığı, yeni yönetime atıflar içeren ve barışçıl bir geçiş dönemi hakkında nazik bir dil içeren veda konuşmasını okumadığı ortaya çıktı.

Trump'ın bu sabah Beyaz Saray'da bu konuşmaya baktığı ve kendi konuşmasını yapma kararı aldığı belirtildi. Trump'ın kararının ardından Andrews Hava Üssü'ndeki teleprompterler sahneden kaldırıldı.