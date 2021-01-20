T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de çalkantılı dört senenin sonu; Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı

20 Ocak 2021 16:02

T24 Dış Haberler

Bugün ABD Başkanlığı'nı Seçilmiş Başkan Joe Biden'a devredecek olan Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'dan ayrıldı. Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Trump, "Amerikan Başkanı olarak görev yapmak hayatımın en büyük onuruydu" dedi.

Başkanlık uçağı Air Force 1'la son kez seyahat eden Trump, Florida'daki kumsal evine gidecek. Uçuştan önce yaklaşık 200 destekçisi ve ailesiyle Andrews Hava Üssü'nde kısa bir veda töreni yapan Trump, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik, uzaya yönelik yeni bir askeri güç ortaya koyduk. Biz sıradan bir yönetim değiliz.

Trump, bir haftadır Beyaz Saray'dan ayrılmamıştı. Dün Beyaz Saray'ın Mavi Odası'ndan son bir mesaj yayınlayan Trump, görevi devretmesine saatler kala Steve Bannon'un da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi hakkında af kararı vermişti.

Trump, destekçilerinin Kongre binasına yaptığı baskından sonra Biden'ın yemin törenine katılmayacağını duyurmuştu.

Yemin törenine saatler kaldı

Seçilmiş Başkan Joe Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris bugün başkent Washington DC'de yemin ederek görevlerine başlayacak. Yemin töreninin TSİ 20.00'de başlaması bekleniyor.

6 Ocak'ta meydana gelen Kongre baskını ve Trump'ı destekleyen grupların yaptığı tehditler nedeniyle Washington'da normal bir yemin törenine kıyasla daha fazla güvenlik önlemi alındı.

ABD'de yeni dönemin her yönüyle ele alınacağı özel yayını bu akşam 19.30'dan itibaren T24 ekranlarından takip edebilirisiniz. Murat Sabuncu, Melis Karaca ve Metin Kaan Kurtuluş'un konukları Soli Özel, Murat Yetkin, Aslı Aydıntaşbaş, Sinan Ülgen, Gönül Tol ve Cengiz Çandar olacak.

ETİKETLER

Joe BidenDonald Trumpyemin töreniABD yemin töreniABD BaşkanlığıKamala HarrisAndrews Hava Üssü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24