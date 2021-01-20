ABD'de Trump sonrası dönem başlıyor; Biden yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturuyor

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ABD'de bugün tartışmalı geçen 4 yıllık Donald Trump iktidarı kapanacak ve bir dönemlik aradan sonra Beyaz Saray tekrar Demokratlara emanet edilecek. Seçilmiş Başkan Joe Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris bugün başkent Washington DC'de yemin ederek görevlerine başlayacak.

3 Kasım seçimlerini kazanmasından bu yana ilk kez dün Washington'a dönen Biden, ABD'de Koronavirüs'ten hayatını kaybeden 400 binden fazla ABD'li için bir anma töreni düzenledi. Washington'da bulunan 'Yansıma Havuzu'nun etrafına hayatını kaybeden 400 binden fazla kişiyi temsilen 400 ışık konuldu. Biden, "İyileşmek için hatırlamak zorundayız" dedi.

Biden'ın yemin töreni de ABD'lilerin daha önce alıştığının dışında olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle alana sınırlı sayıda insan alınacak. Kapitol Binası'na giden yol boyunca devam eden tören alanına normalde orada olacak ABD'lileri temsil etmesi için binlerce ABD bayrağı koyuldu.

Öte yandan 6 Ocak'ta meydana gelen Kongre baskını ve Trump'ı destekleyen grupların yaptığı tehditler nedeniyle Washington'da normal bir yemin törenine kıyasla da daha fazla güvenlik önlemi alındı.

Geçen günlerde ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), "içeriden bir saldırı düzenlenebileceği endişesiyle" Joe Biden'ın yemin töreninde görev alacak 25 bin Ulusal Muhafız mensubu hakkında da güvenlik incelemesi yapacağını duyurmuştu.

Görüntü: Kasım İleri

Biden normal şartlarda dün memleketi Delaware'den Washington'a favori ulaşım yolu olan tren ile gelecekti. Ancak güvenlik endişeleri nedeniyle Biden başkente uçakla geldi.

Trump, halefinin yemin törenine katılmayan 6. başkan olacak. Son olarak 1929'da Woodrow Wilson halefinin törenine katılmamıştı.

Öte yandan bugün görev süresi sona erecek Donald Trump'ın ABD'de güneşin görüldüğü ilk saatlerde kendine Maryland'deki bir askeri üste veda töreni düzenleyeceği ortaya çıkmıştı. Trump'ın daha sonra da Florida'daki kumsal evinde uçması bekleniyor.

Kongre'de Trump'ı azil etmek için Demokratlar tarafından başlatılan süreç hala devam ediyor. Trump'ın tekrar başkanlığını önlemek için azil süreci, milyarder lider görevden indikten sonra da tamamlanabilir.

ABD'de yeni dönemin her yönüyle ele alınacağı özel yayını bu akşam 19.30'dan itibaren T24 ekranlarından takip edebilirisiniz. Murat Sabuncu, Melis Karaca ve Metin Kaan Kurtuluş'un konukları Soli Özel, Murat Yetkin, Aslı Aydıntaşbaş, Sinan Ülgen, Gönül Tol ve Cengiz Çandar olacak.