Joe Biden ve ekibi, göreve gelir gelmez hayata geçirecekleri kararları açıkladı

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın ekibi, göreve gelir gelmez hayata geçirecekleri 15 kararı açıkladı. Bugünkü Başkanlık yemininin ardından 15 idari kararın imzalanacağı belirtilirken, Donald Trump'ın politikalarından geriye dönüleceği, Koronavirüs salgını ve iklim değişikliği konusunda da ilk adımların atılacağı vurgulandı.

Biden'ın sözcüsü Jen Psaki, Başkanlık yemininin ardından Biden'ın Koronavirüs salgını, ekonomi, iklim değişikliği ve ırksal eşitsizlik 'krizleri' için Oval Ofis'te idari emir ve mutabakatları imzalayacağını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; imzalanacak kararlar arasında federal çalışanlar için maske zorunluluğu ve Koronavirüs'le müdahaleyi koordine edecek yeni bir ekip kurma emri yer alıyor. Bu kararla Covid-19'a karşı yürütülen mücadeleyi merkezileştirmek hedefleniyor.

Öte yandan ABD vatandaşlarından 100 gün boyunca maske takmalarını talep edecek bir kampanya başlatılacak.

ABD, Paris iklim anlaşmasına geri dönüyor

Biden ayrıca Paris iklim anlaşmasına yeniden girme sürecine başlatacak, Keystone XL petrol boru hattına verilen başkanlık izninin iptal edilmesi de dahil olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele için kapsamlı bir emir verecek.

Ayrıca Biden, Trump'ın sınır duvarının inşasını finanse etmeye yardımcı olan ve Müslüman ülkelere seyahat yasağı uygulayan acil durum bildirimini iptal edecek.

Psaki, birinci gün planlarının Biden'ın göreve geldikten sonra gerçekleştireceği bir dizi yürütme eyleminin sadece başlangıcı olduğunu ekledi.