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Yaşam

Beyoğlu'nda 'Eurovision' protestosu

TRT'nin, önümüzdeki yıl İsveç'te düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışmasına Türkiye'nin katılmayacağını açıklaması protestoya neden oldu

23 Aralık 2012 19:49

İstanbul Beyoğlu'nda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı protesto edildi.

Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan “Eurovision Dream Kulübü” adlı grup üyeleri, “Yarışmaktan Korkma TRT ”, “En büyük 17. ekonomiyiz diyoruz! Eurovision'a katılmıyoruz” şeklinde dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Fatih Bulut, TRT'nin bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmamasının anlamlı bir gerekçesi olmadığını savundu.

Eurovision Şarkı Yarışması'yla birçok ilkleri birlikte yaşadıklarını anlatan Bulut, başarılı şarkıların hak ettikleri sonuçları almasını istediklerini, sanatın, müziğin ve kardeşliğin bu karardan olumsuz etkilendiğini ileri sürdü.

Bulut, verilen karardan vazgeçilmesini istediklerini kaydetti.

Açıklamanın ardından grup, dağıldı.

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