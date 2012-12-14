Türkiye gelecek yıl Eurovision'da yok

TRT Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin gelecek yıl İsveç'te düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını duyurdu.

"Türkiye bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak."

Açıklama TRT Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Açıklamada, Mayıs 2013'te İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek Eurovision 2013 Şarkı Yarışması'na Türkiye'nin katılmayacağı bildirildi.

TRT'nin aldığı katılmama kararın farklı yorumlanmaması gerektiğini belirten Eurovision Delegasyon Başkanı İsmail Güngör kararı hurriyet.com.tr'ye şunları anlattı:

"Bu kurumumuzun tamamen dik duruşuyla ilgilidir. EBU’nun ayrıcalıklı üyesi 5 ülke Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya başarısız sonuçlar alınca, oylama sistemini değiştirmek istemiştir. Bunu diğer üyelere sormadan yapmaları karşısında biz tavır aldık. 'Biz yaptık oldu' mantığı bize çok ters geldi. Tüm üyelere danışılmalıydı. Oylama sonucuna biz saygı duyardık. Katılmama kararı bir yıldır konuşuluyordu. Sonuç alamayınca son nokta konuldu."

"Bazı ülkeler ekonomik nedenlerle yarışmaya katılmayacaklarını açıkladılar. Ülkemizin durumu ortada, her şey yolunda gidiyor. TRT'de artık tüketen değil üreten bir kuruma dönüştü. Katılmama kararı ardında kesinlikle ekonomik ya da başka nedenler yatmıyor."

Bugün Bosna-Hersek de 'maddi nedenlerden' dolayı Eurovision'a katılmayacağını açıkladı.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Portekiz ve Polonya da daha önce 2013 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını duyurmuştu.