'Eurovision yetmez sıra güzellik yarışmalarında'

habervaktim.com yazarı Mustafa Durdu, TRT'nin kararını bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Durdu "Sıra Çıplaklar Yarışmasında" başlığı ile kaleme aldığı yazısında güzellik yarışmalarına verilen desteğin kesilmesini istedi. Güzellik yarışmalarını "haçlı oyunu" olarak değerlendiren Durdu, özel kuruluşların organizasyonlarına da engelleme getirilmesini savundu.

İşte Mustafa Durdu'nun yazısından bir bölüm:

TRT ilk defa halkın duygularına tercüman olmuş ve Türkiye'nin adını lekeleyen ve Kültür erozyonunun en büyük vasıtası hâline gelen Eurovision/Erozyon Şarkı Yarışmasına katılmama kararı almış. Her ne kadar katılmama sebebi olarak adaletsiz puanlama sistemi gösterilse de, yine de uygun bir tavır olmuştur.

Şimdiye kadar Türkiye'yi hiçbir şekilde temsil etmeyen, sadece Türkiye'deki yüzde ikilik mutlu azınlığı temsil eden ve sözde sanatçı olan dört baldırı çıplağın sahnede tepinmeleri Türk insanın değerlerine yapılmış en büyük saldırı idi.

1975 yılından beri Türkiye bu yarışmaya katılıyormuş. Bir kez birinci olmuş. Böyle bir yarışmaya katılmak utanılacak bir şey olduğu hâlde kendilerini muhafazakâr olarak görenlerin çoğu birinci olmaya seviniyorlar veya tam tersine elendiklerinde üzülüyorlarmış.

Gelelim yapılması gereken diğer hayırlı icraata!

Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri Türkiye'nin katıldığı bir güzellik yarışması var. Aslında buna çirkinlik yarışması demek lâzım. Çünkü bedenini teşhir eden güzel değil, olsa olsa çirkin olur.

Haçlılar Keriman Halis'i soyup seyretmişler ve "Osmanlının torununu bu hâle düşürdük. Teşvik olması için onu birinci yapalım!" demişlerdi. Oysa Keriman Halis Osmanlı torunu filan değildi. Zımmîlerin torunu idi. Fakat Haçlıların algısı onu Osmanlı olarak görmüştü.

Tamam, Türkiye devlet olarak bu yarışmalara katılmıyor, fakat Miss Turkey Organizasyonlarına destek oluyor. Bu destek kaldırılmalı ve özel kuruluşların da, millî değerlere aykırı olan bu tür yarışmalar tertip etmelerinin önü alınmalıdır.

Katılacak olan varsa kendi adına katılsın. Müslümanların remzi olan ay yıldızlı bayrağı oraya götürmesin. Türkiye'nin namusunu iki paralık etmesin. Bu fikirlerime katılmayıp da yarışmaya mutlaka katılmanın gerektiğini söyleyenler kadın ise kendileri katılsın, erkek ise karıları katılsın?

Sözde güzellik yarışmaları özde çirkinlik yarışmaları olan bu rezalette Türkiye adının anılması, Müslüman halkıma en büyük ihanettir. Lütfen ses verin!..