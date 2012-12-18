Hande Yener: Benim için Eurovision çoktan öldü

Sanatçı Hande Yener, TRT’yi Eurovision kararından dolayı tebrik etti ve “Benim Eurovision heyecanım çoktan öldü” dedi.

A Haber’de Şirin Sever’in sunduğu Jurnal programı Hande Yener’i ağırladı. Son albümü Kraliçe’den bahseden Yener “Her kadının kendisini kraliçe olarak gördüğünü” ve yeni albümünde bugüne kadarki tüm “Hande”lerin yer aldığını dile getirerek kadın ağzıyla yazılmış şarkı sözlerinin kendisini ifade etmediğini söyledi.

Hande Yener şöyle konuştu:

"Çok heyecan yarattı bu tarihi vermemiz, ilk kez bir albümü günüyle birlikte çıkarttık. O tarih aylar önce gözüme çarptı, 12/ 12 / 12 hemen dikkatimi çekti ve o tarihe yetiştirmeyi hedefledim. Ama 21 Aralık’la ilgim yok, Şirince’ye de gitmeyeceğim, o tarihte kıyametin kopacağına inanmıyorum. Albüm için gün verince sorumluluk bindi sırtımıza ve yetiştirmek için var gücümüzle çalıştık."



'Her kadın kendini kraliçe olarak görür'



"Kraliçe şarkısı çok sevildi. Her kadın kendini kraliçe olarak görür, o anlamda ben de kendimi kraliçe olarak görüyorum. Şarkının sempatikliği bende kesinlikle albümün bu olması gerektirdiğini düşündürdü. Fanlarım bana sosyal medyada veya başka mecralarda kraliçe diyordu, bu Sinan Akçıl’ın da dikkatini çekti. O da bundan esinlenerek benim için bu şarkıyı yaptı. Aslında genel olarak bakarsan bir aşk şarkısı, güçlü bir kadının duygularını anlatıyor. Ben de bu bizim kadınımız var dedim."



'Albümde bugüne kadarki bütün 'Hande'ler var'



"Ben saygıyı, sevgiyi ve samimiyeti de severim. İnce çizgiler onlar. Bütün eleştirilere fikirlere belli seviyede açığım. İnsanların uyuşamamasına da açığım. Hem ilişkideki kapışmayı, hem bir kadının içinde kopan fırtınayı anlatıyor, hem de bir kadın için bitmişse bitmiştir o duyguyu anlatıyor. On yıl, otuz yıl önceki gibi değil aşk, Romeo’da da insanlar çok nostaljik bir durum yaşamıştı, o romantizm var, akustik soundlar var, bugüne kadarki bütün Hande’ler var, biraz romantik, biraz çılgın."

"Albüm ismi çok güzel. Başkası yapsa ben de nasıl bunu düşünemedim, nasıl böyle bir şey yapamadık diye düşünürdüm. Kendi adıma şanslıyım. Her şey tesadüfen oldu. Bana kısmet oldu. Böyle bir şarkıya sahip olmak. Tüm kadınlar kraliçe. Annelerimiz kraliçe. Onlar ana kraliçe."



'Kadın ağzıyla yazılmış şarkı sözleri beni ifade etmiyor'



"Emrah Karaduman’ın besteleri var. Evet ağırlıklı olarak sözler Sinan Akçıl’ın. Hayatımda iki kere Sezen Aksu şarkısı söyledim. Ben kadın ağzıyla yazılmış şarkılarla kendimi ifade edemiyorum. Bence biraz tabi müziğe biraz evrensel bakıyorum, kadın tarafı olarak bakmıyorum, kadın ve erkek tarafı olarak bakıyorum, kendimi ortada buluyorum. 'Yalanın Batsın'ı ilk söylediğimde benim yapıma mizacıma yakıştırmışlardı. Bu sözler benim mizacıma yakışıyor."



'Hiçbir zaman sektöre göre albüm hazırlamadım'



"Ben hiçbir zaman sektöre göre albüm hazırlamadım. İlk albümümden bu yana her yıl albüm yaptım. Çok çabuk tüketilen bir dünyadayız, bunun bilincindeyim. Bu şarkılar benim kariyerimin merdiven basamakları. Sürekli bir şeyler yaşıyoruz, hayatımıza eşlik eden şarkılar oluyor. İki sene yoksunuz, bu çok uzun bir süre. Ben albümden çıktığım an albüme giriyorum. Geçen yıl “Teşekkürler” albümünü çıkartmıştım. Ekim’e yetişemedi, Aralık’ı duyurdum. Mutlaka bir sürü kadın pop albümü çıkacaktır, bazen Sezen Aksu ve Ajda Pekkan ile denk geliyor bazen Demet Akalın’a denk geliyor. Bu sektörün hareketliliği açısından iyi."



'Ben elektronik dönemimde çılgınlıklar yaparken Lady Gaga yoktu'



"Elektronik dönemimde çok çılgınlık yaptım o zaman Lady Gaga da yoktu. Madonna’nın enerjisi ise beni hep etkilemiştir. Şarkı söylerken performansı, dinleyiciye verdiği ateş beni etkilememiştir. Madonna beni daha cesur olmam konusunda şevklendirmiştir.

Hafta sonu Avrupa kalite ödülüne layık görüldüm. En iyi erkek pop ödülü aldım. Sinan Akçıl da en iyi erkek pop ödülü aldı. Bizim Sinan Akçıl ile kimyamız çok dikkat çekiyor. Davetlerde, enerjimizi fark ediyorlar. Bir performans istiyorlar ve atmosfer değişiyor. Harika bir kitle varsa biz de yan yana isek tutmayız bizi."



'Benim Eurovision heyecanım çoktan öldü'



"Eurovision konusunda TRT yıpranmıştı, gerek sanatçılarla uğraşmaktan gerek spekülasyonlardan. Ara vermesi güzel bir duruş ve tavır. O yüzden tebrik ediyorum. Diğer taraftan o konuda benim heyecanım çoktan öldü. Bakalım ne kadar sürecek, seneye de olmayabilir."