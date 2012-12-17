'Eurovizyon' yerine 'Avrasyavizyon' önerisi

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Eurovision şarkı yarışması yerine, "Türk Avrasyavizyon" adında, Türk dünyasının tamamını içine alan bir yarışma yapılması önerisi getirdi.

Yeniçeri, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye 'nin bu yıl Eurovision şarkı yarışmasına katılmama kararını anımsatarak, böyle bir yarışmaya İngilizce sözlü şarkılarla katılmaktansa hiç katılmamanın daha iyi olduğunu söyledi.

Son zamanlarda yarışmalardan alınan sonuçların, yarışmanın “sanatsal görünümlü siyasi düzenlemeler” olduğu gerçeğini ortaya çıkardığını söyleyen Yeniçeri, “Bu yarışma yerine Türkiye'nin önderliğinde Türkçe sözlü Türk Avrasyavizyon adı altında Türk dünyasının tamamını içine alan bir yarışma yapılmalı” önerisinde bulundu.

Yeni nesillerin, 1928 öncesi 629 yıllık dönemin eserlerini ancak tercüman yoluyla öğrenebildiklerini dile getiren Yeniçeri, “Sarayları gezerken, mabetlere girerken, anıtları süzerken, rastlanılan yazılara bön bön bakmak, Cumhuriyet nesillerinin kaderi olarak görülemez” dedi.

Yeniçeri, kendisine gelen Çanakkale savaşlarıyla ilgili eski Osmanlı Türkçesi bir mektubu kendisi de bilmediği için okuyamadığını ve bundan dolayı içinin sızladığını kaydetti.

Bu mektubun birer örneğini gazetecilere dağıtarak okuyabilen olup olmadığını soran Yeniçeri, bu konuda kanun teklifinin bulunduğunu anımsattı.

'Zaten dağa çıkmış gibi'

Yeniçeri, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, bir BDP 'li kadın milletvekiline atfen “ben de aklıma gelse dağa çıkardım” sözlerine ilişkin bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Arınç zaten dağa çıkmış gibi. Dağdakilerin verdiği hasardan daha fazla hasarı konuşmalarıyla veriyor. Ayrılıkçı, etnik bölge temelli, tarihten gelen Cumhuriyeti sindirememenin sancıları içerisinde ağzına geldiği gibi konuşuyor. Bunlar terörü makulleştiren, normal gören konuşmalardır.

Gensoru görüşmelerinde 'ağzından çıkanı kulağı duysun' dedim ama ağzından çıkanı kulağının duymadığını bu söylemlerle bir kez daha öğrenmiş oluyoruz. Bu tür konuşmalar yapanlar, terör örgütünün taraftarlığını yapmış olmaktadırlar. Kendilerini kınıyorum.”

Adnan Menderes'e itibarının iadesiyle ilgili Meclis'te bir çalışma yapılmasına ilişkin bir soru üzerine Yeniçeri, “Zaten milletin gönlündeki yerleri belli. Parlamento olarak aynı itibarı vermekte bir sakınca yok” dedi.

CHP 'nin “Deniz Gezmiş için de aynı itibarı isteyeceğinin” belirtilmesi üzerine Yeniçeri, “Menderes, Polatkan, Zorlu, millet tarafından seçilmiş insanlardı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları ise ellerine silah almış ve düzene karşı devrim yapmaya kalkmış insanlardı. Bunları nasıl yan yana koyarak değerlendireceksiniz?” diye sordu.