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Dünya

Beyaz Saray önünde Rojava'ya destek

Radikal İslamcı grupların Rojava’daki katilamları, ABD ’de de protesto edildi

12 Ağustos 2013 14:40

 

Amerika'daki Kürtler, Rojava'ya destek için Beyaz Saray önünde gösteri düzenledi. Çok sayıda eyaletten yaklaşık 300 kişilik grubun katıldığı eylemde El Nusrave diğer radikal İslamcı gruplar protesto edildi.

Mutlu Çiviroğlu'nun radikal.com.tr'de yer alan haberine göre Radikal İslamcı grupların Rojava’daki katilamları, ABD ’de de protesto edildi. Amerika’daki Kürt derneklerinin öncülügünde gerçekleşen Washington DC’deki protesto gösterisi, ABD yönetiminin dikkatini katliamlara çekmek için Beyaz Saray önünde gerçekleştirildi.

Washington’un yanı sıra, Virginia, New York, New Jersey, Connecticut, Boston gibi büyük şehirlerden çok sayıda kişinin katıldığı eylemde ağırlıklı olarak Türkiye Kürtleri hazır bulundu. Suriye , Irak ve İran Kürdistanı’ından çok sayıda kişinin katıldığı eyleme, BDP Washington Temsilcisi Mehmet Yüksel, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kuzey Amerika Temsilcisi Hikmet Bamerni, Kürt İnsan Hakları İzleme Örgütü (KHRW) Direktörü Pery Karadaghi, Amerika Koçgiri Kültür Merkezi temsilcilerinin yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran, İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) ve diğer sivil toplum örgütlerinin temsilci ve üyeleri de eyleme katılarak destek verdi.

 

Obama'ya çağrı

 

Kürdistan Bayrağı ve “Özgür Kürdistan” pankartı eşliğinde Beyaz Saray önünde yürüyüş düzenleyen grup üyeleri ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle El Kaide ve diğer radikal grupları protesto etti. “El Kaide Kürdistan’dan defol”, “ABD’nin iki seçeneği var: Ya Kürtler ve ya El Kaide!”, “Obama sessizliğini boz!” pankartlarının açıldığı eylemde, “Ey Obama ne diyorsun? Kürtler öldürülüyor gün be gün!”, sloganları ile ABD yönetimine mesaj verildi ve El Kaide’nin Kürtlere yönelik katliamlarına sessiz kalmaması çağrısı yapıldı.

Basın açıklamasının okunduğu eylemde Amerika’da yaşayan Kürtler, Başkan Obama’ya çağrıda bulunarak, El Kaide saldırılarına maruz kalan Suriyeli Kürtler’e destek talebinde bulundular. Amerikan Hükümeti’nin şimdiye kadarki sessizliğini eleştiren göstericiler, bu durumun çifte standart olduğunu vurguladı. Kürtler’in laik, hoşgörülü, yönlerinin Batı’ya dönük olduğunun vurgulandığı açıklamada, Washington ve Avrupa başkentlerine Rojava’ya destek çağrısında bulunuldu.
Türkiye’nin de bu radikal gruplara destek verdiğinin altının çizildiği açıklamada, şöyle denildi: “Rojava’da, Türkiye’nin de yardımıyla bir İslam Emirliği kurmak isteyen El Kaide bağlantılı cihadçı gruplar, bu planlarının önünde Kürtler’i engel olarak gördükleri için katliamlara giriştiler.”

Göstericiler, katliamlara sessiz kalmaması çağrısını yaptığı Obama yönetiminden ABD’nin müttefiki olan Türkiye’nin rolü konusunda da tavır takınmasını talep etti. Yaklaşık iki saat süren eylem Kürt ulusal marşı “Ey Raqib”in okunması ile sona erdi.

 

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