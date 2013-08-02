Rojava'ya gidecek olan yardım konvoyunun geçişine izin verilmiyor

Suriye'nin Rojava bölgesine gidecek 12 kamyonluk yardım konvoyunun,geçişine 2 gündür izin verilmemesi üzerine yüzlerce kişi sınırda toplandı. Konvoyun, bekletilmesi üzerine bölgeye gelen Van Milletvekili Aysel Tuğluk yetkililerle görüştü.

Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) üyesi kadınların, Rojava’ya götürülmek için topladığı acil ihtiyaç malzemeleri ve gıda maddelerinden oluşan 12 kamyonluk yardım konvoyu, 2 günden beri Kızıltepe'deki Şenyurt Sınır Kapısı'nda bekletiliyor.

İbrahim Aydoğan ve Mehmet Ali Dinler'in DHA'da yayımlanan haberine göre, yardım konvoyunun sınırdan geçişine izin verilmediği haberi üzerine yüzlerce kişi, dün akşam saatlerinde sınır kapısına yürüdü. Sınır kapısına ulaşan kalabalık, sabah saatlerine kadar zılgıt, alkış, slogan ve halay çekerek durumu protesto etti.

Türkiye tarafından bu gelişmeler yaşanırken, sınırın Suriye tarafındaki Derbesiye ile Şenyurt Beldesi'nde yaşayanlar, birbiriyle megafonla konuşmaya çalıştıkları ve selamlaştıkları görüldü.



Yetkililerle 24 saatlik görüşme



Konvoyun geçişine izin verilmemesi üzerine sınır kapısına gelerek yetkililerle görüşen Van Bağımsız Milletvekili ve DTK Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Biz 24 saattir buradayız. Devlet yetkilileri ile 24 saattir yaptığımız görüşmelerde toplanan acil ihtiyaç malzemesi, bir an önce sınırın öbür tarafındaki insanlara ulaştırmak istediğimizi belirtmemize rağmen, hala bir sonuç almış değiliz. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdik. Dün itibari ile yaptığımız her görüşmede toplanan yardımların sınır kapısından geçebileceği söylendi, ancak bir takım bürokratik sorunlar yaşanacağı, bu sorunların çözüleceği söylendi. Atalay, 'toplanan yardımlar yarım saat içinde gönderilecek' demesine rağmen, sınır kapısındaki yetkililere resmi bir yazının ulaşmadığı için toplanan yardımlar hala bekletiliyor" dedi.

'10 dakikada ulaşabilecek yardımlar, 24 saatten beri bekletiliyor'

Toplanan malzemelerin, kadın ve çocukların temel ihtiyaçları ile temel gıda malzemelerinden oluştuğunu kaydeden Tuğluk, "Ama buna rağmen devletin ciddiyetsiz yaklaşımıyla karşılaştı. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Yaşanan engellemeyi insani olmayan bir yaklaşım olarak görüyoruz. 10 dakikada ulaşabilecek yardımlar maalesef 24 saatten beri burada bekletiliyor" diye konuştu.

Mardin Valiliği tarafından Sınır Kapısı'na gönderilen Kızılay ve AFAD ekipleri ise, dünden bu yana beklemelerine rağmen kendilerine henüz bir resmi yazı ulaşmadığı için, toplanan yardımların kontrolünü yapamadan bekliyor.