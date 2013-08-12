Galatasaray Meydanı'nda Rojava protestosu

Galatasaray Meydanı'nda biraraya gelen BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Ayla Akat Ata'nın da aralarında bulunduğu 200 kişinin, Taksim Meydanı'na yürüyüşüne polis izin vermedi. Oturma eylemi yapıldığı sırada yoldan geçen bir kişi gruptakilerin açtığı pankartın üzerine bastı. Bu kişiyle gruptakilerin arasında sözlü tartışma yaşandı. Gruptakilerin ayağa kalkıp tepki göstermesi üzerine bu kişi olay yerinden hemen uzaklaştı. Tepki gösteren kalabalığı parti yöneticileri sakinleştirmeye çalıştı. Grup eylemin ardından olaysız dağıldı.

Sinan Bilgili'nin DHA'da yayımlanan haberine göre, aralarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin olduğu yaklaşık 200 kişi Galatasaray Meydanı'nda toplanarak "Ağaç kıyımında beraber yürüdüğümüz çapulcular insan kıyımı var neredesiniz", "Rojawa'da katliam var" pankartları açtı. Eyleme BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ile Batman Milletvekili Ayla Akat Ata da destek verdi.

Taksim Meydan'ında yürüyüşe izin verilmedi

Grup Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçmek istedi. Ancak polis ekipleri grubun yürümesine izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri gaz maskeleri takarak hazırlık yaptı. Bunun üzerine BDP İstanbul İl Eş Başkanı Emrullah Bingöl polislerle pazarlık yaptı. Ancak polisler yaklaşık 15 dakika süren pazarlığa rağmen yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine grup Galatasaray Meydanı'nda kalma kararı aldı.

Tuncel: bu Centilmen yaklaşımı centilmenle karşılık vermeyi biliriz elbet

Grup adına konuşan BDP'li vekil Tuncel, yürüyüşe izin verilmemesine tepki göstererek “İstanbul Valiliğinin Taksim'i halka kapatmasını bir kez daha kınıyorum. Biz buradan Taksim Meydanı'na kadar yürüyüp tepkimizi, öfkemizi taliplerimizi ifade etmek istedik. Ama geleneksel klasik bir yöntemle ki son dönemde duyduğumuza göre bu çok centilmen bir tavırmış polis bundan sonra böyle centilmen davranıyormuş. İstanbul Emniyeti'nin centilmen yaklaşımıyla karşılaşıyoruz. Bu centilmen yaklaşımı centilmenle karşılık vermeyi biliriz elbet. Bunu da bir kenara yazıp not etsinler" diye konuştu. Tuncel konuşmasının şöyle sürdürdü: Biz biliyoruz Rojava halkının 19 Temmuz devriminin üzerinden bir yıl geçti ve AKP hükümetinin de desteklediği uluslararası güçlerin de desteklediği El-Kaide'yle bağlı El-Nusra çetesi halkımızın devrimini çalmaya çalışıyor. Tıpkı Mısır'da olduğu gibi. Mısır'da halk devrim gerçekleştirdi askerler geldi halkın devrimini çaldılar. Ama şunu unutuyorlar. Kürtler devriminin çalınmasına asla izin vermeyecekler. Biz de bir kez daha Rojava devrimini buradan selamlıyoruz. Rojava'da halkımıza devrimi armağan eden devrimcileri buradan Taksim Meydanı'ndan direnişin kalesinden Gezi direnişinin kalesinden sevgilerimizi saygılarımız diliyoruz.. Ve diyoruz ki Rojava Kürdistan'ı yalnız değildir."



Ata, kürtçe konuştu



Tuncel'in ardından BDP Milletvekili Ayla Akat Ata konuşma yaptı. Ata, konuşmasının tamamını Kürtçe yaptı. Konuşmaların ardından gruptakiler 10 dakikalık oturma eylemi yaptı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi gruptakilerin açtığı pankartın üzerine bastı.



Pankart Gerginliği



Bu kişiyle gruptakilerin arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Gruptakilerin ayağa kalkıp tepki göstermesi üzerine bu kişi olay yerinden hemen uzaklaştı. Tepki gösteren kalabalığı parti yöneticileri sakinleştirmeye çalıştı. Grup eylemin ardından olaysız dağıldı. Bazı göstericiler ise milletvekilleri Tuncel ve Ata ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.