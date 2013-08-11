KCK, IKDP ve IKYB Kandil’de Rojava’yı görüştü

Kuzey Irak'ta yayın yapan 'Rudaw' adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Mesut Barzani'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) Polit Büro üyesi Kemkal Kerkuki ve Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) polit büro üyesi Sadi Ahmet Pire, 2 gün önce Kandil dağına çıkarak KCK Yürütme Konseyi Eş başkanı Cemil Bayık ile bir araya geldi.

Kerkuki bilgi verdi

KCK Yürütme Konseyi üyeleri Ronahi Serhat ve Zeki Şengali'nin de hazır bulunduğu görüşme ile ilgili bilgi veren Kemal Kerkuki, görüşmede Erbil'de 24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Kürt Ulusal Kongresi ve Suriye'de Kürtlerin yaşadığı Rojavadaki gelişmelerin ele alındığını söyledi. Türkiye'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Adullah Öcalan tarafından başlatılan çözüm sürecini de görüşmede ele aldıklarını söyleyen IKDP Polit Büro üyesi Kemal Kerkuki, şöyle dedi:

Rojava’ya heyet gidecek

"Görüşmenin önemli maddelerinden biri, Rojava’daki yaşanan çatışmalar ve sivil Kürtlerin çeteci bazı gruplar tarafından katledilmesi oldu. Cemil Bayık'ın Suriye ve Irak Kürdistanı arasında yer alan Simelka sınır kapısı ile ilgili açıklamaları ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile ilgili eleştirilerini de konuştuk. Bu konuda bir yanlış anlaşılmanın olduğu belirtildi. Kısa sürede Suriye'de yaşanan gelişmeler ile ilgili bir heyet Rojava’ya giderek incelemelerde bulunacaktır."