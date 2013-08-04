'Rojava ile dayanışma yürüyüşü'nde gazlı müdahale

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar İlçesi'nde, BDP ve DTK öncülüğünde Suriye'deki Kürtlere destek amaçlı yapılması planlanan ve Valilik tarafından izin verilmeyen 'Rojava ile dayanışma yürüyüşü' öncesi, güvenlik güçleri ilçede önlemlerini en üst düzeye çıkardı.

Ali Leylak, Ömer Pınar ve İbrahim Kümbet'in DHA'da yayımlanan haberine göre, Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Suriye'nin Haseki iline bağlı Rasulayn İlçesi'nde, 16 Temmuz'da El Nusra cephesi ile PKK'nın bu ülkedeki kolu PYD güçleri arasında çatışma çıktı. 20 gündür aralıklarla süren çatışmalarda seken mermiler nedeniyle Ceylanpınar'da 4 kişi öldü, sınır hattında güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Çatışmaların sonunda PYD güçleri ilçenin kontrolünü ele geçirerek, Rasulayn'da sınıra yakın bölgede bulunan bir binanın tepesine önce PYD bayrağı daha sonra Ulusal Kürt Konseyi'ne ait bayrak astı.

Bölgedeki tüm bu yaşananların ardından Suriye'deki Kürtlere destek vermek amacıyla BDP ve DTK öncülüğünde Ceylanpınar'da 'Rojava ile dayanışma yürüyüşü' yapılması kararlaştırıldı. Şanlıurfa Valiliği ise Suriye tarafındaki çatışmalar nedeniyle, güvenlik sorununun yaşandığı gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi.



Güvenlik önlemleri arttırıldı



Valilik tarafından yasaklanan yürüyüş için sabah saatlerinde Ceylanpınar'a giden karayollarında güvenlik güçleri zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahlarla uygulama noktası oluşturdu. Yaklaşık 700 güvenlik personelinin görev yaptığı arama ve uygulama noktasına gelen araçlar, durdurularak ekipler tarafından didik didik arandı. Araçlarda bulunan kişiler, polis tarafından kimlik kontrolünden geçirilirken, ilçeye girişlerine izin verilmedi.

Kontroller sırasında zaman zaman güvenlik güçleri ile gelenler arasında gerginlik yaşanırken, yapılması planlanan yürüyüş öncesinde ilçedeki bütün sokak girişleri polis ekipleri tarafından tutuldu. Güvenlik güçleri, Ceylanpınar'da önlemlerini sürdürüyor.



Viranşehir'deki müdahaleye Demirtaş'tan tepki



BDP ve DTK'nın çağrısıyla Suriye'deki Kürt'lere destek için Ceylanpınar'a gitmek isteyenlere, Valilik tarafından daha önce alınan yasak kararı gereği izin verilmiyor. Hafta içi yapılan çağrılar ile Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenler de Ceylanpınar'a yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Viranşehir çıkışında durduruldu.

Öğle saatlerinden itibaren Ceylanpınar'a gitmek isteyenlerin etkinliğin yasak olduğu ifade edilerek durdurulduğu Viranşehir'de sayıları yaklaşık bini bulan kalabalık, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile DTP Eş başkanlarından Aysel Tuğluk'un gelişinin ardından ilçeye gitmek için önlem alan polis ile tartışmaya başladı. Yetkililerin, Valiliğin yasak kararını hatırlatarak izin verilmeyeceğini söylemesinin ardından kalabalıkta bulunan bazı kişiler önlem alan polis ve askerlere taş attı. Polisin de gaz ve basınçlı suyla müdahale etmesiyle başlayan gerginlik, kısa süre sonra kalabalıkta bulunan Demirtaş ve diğer yetkililerin çağrısı ile sona erdi.



Demirtaş: Bedeli ne olursa olsun vaz geçmeyeceğiz



Polisin gazlı müdahalesinden etkilenen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hükümete tepki göstererek, "BDP ve DTK olarak AK Parti destekli El Kaide ve El Nusra zihniyetini protesto etmek için Ceylanpınar'a gitmek istedik. Ancak İçişleri Bakanlığı ile Şanlıurfa Valiliği bunu yasaklayarak bugün bu vahşeti ortaya çıkardı. Yolu kapatan güvenlik güçleri, maalesef kalabalığın yolu kapatmasını bahane ederek kitleye müdahale etti. Bunu kabul etmiyoruz. Rojava halkının yalnız olmadığını herkes bilsin. Bedeli ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz ve Ceylanpınar'a gideceğiz, direnmeye devam edeceğiz" dedi.

Valiliğin, sınır hattındaki çatışmalar nedeniyle 4-6 Ağustos tarihleri arasında her türlü etkinliği yasakladığı Ceylanpınar'a gitmek isteyen kalabalık Viranşehir çıkışında bekleyişini sürdürüyor.



DP'li vekillerden de polise tepki



Suriyeli Kürt'lere destek amacıyla sınırdaki Ceylanpınar'da düzenlenecek yürüyüş için ilçeye gelen BDP Milletvekilleri İbrahim Binici, Nursel Aydoğan ve Ayla Akat, güvenlik önlemi alan polislerle tartıştı. Ceylanpınar'a gelen araçların sıkça durdurularak kontrolden geçirilmesine ve ceza kesilmesine tepki gösteren milletvekilleri, bu uygulamanın keyfi olduğunu ileri sürdü. BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, "Sizin bu yaptığınıza ayıp denir. Üç yerde keyfi uygulama yaparak, araçları durduruyorsunuz. Utanın be, burada Ak Parti konvoyu olsa onlara izin verirdiniz" diyerek tepki gösterdi.

Bu arada Ceylanpınar'a yürüyüş için gelenleri taşıyan bazı araçlar, eksikleri nedeniyle trafikten men edildi. Alınan karar sonrası bağlanan araçları otoparka götürmek için gelen çekicilerdeki görevliler ile araç sürücüleri arasında zaman zaman kavga çıktı.