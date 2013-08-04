Emniyete götürülen Mehmet Öcalan serbest bırakıldı

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, BDP ve DTP öncülüğünde Suriyeli Kürtlere destek için düzenlenen etkinliğe giderken gözaltına alındı. Öcalan, emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı.

DHA'nın haberine göre Mehmet Öcalan, PYD güçleri ile El Nusra cephesi arasında çatışmaların sürdüğü Suriye'nin Haseki iline bağlı Rasulayn ilçesinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde BDP ve DTP tarafından Suriyeli Kürt'lere destek amacıyla düzenlenecek 'Rojava ile dayanışma yürüyüşü' etkinliğine katılmak için Halfeti'den yola çıktı. Mehmet Öcalan'ın içinde bulunduğu Sinan Karakurt yönetimindeki otomobil ilçe çıkışında uygulama noktası oluşturan polisler tarafından durduruldu.

Yapılan kimlik kontrolünde Öcalan ve yanındaki Sinan Karakurt'un haklarında eski bir davada ifade vermedikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Mehmet Öcalan ve Sinan Karakurt polis tarafından ifadeleri alınmak üzere Halfeti Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Serbest bırakıldı

Öcalan, Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Saat 14.00 sıralarında gözaltına alınarak Halfeti Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Öcalan, burada içeriği bilinmeyen davaya ilişkin ifade verdikten sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Kısa süre önce İmralı'ya da giden ve mahkemece verilen arama kararının sisteme yeni girdiği söylenen Mehmet Öcalan, serbest kaldıktan sonra Ceylanpınar'a gitmek için yola çıktı.

Şanlıurfa'da güvenlik önlemleri

Bu arada, BDP ve DTK'nın izin verilmemesine karşın Ceylanpınar'da yapacağını açıkladıkları 'Rojava ile dayanışma yürüyüşü' nedeniyle Şanlıurfa'da yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ceylanpınar'a giden tüm araçlar kontrolden geçirildi ve içindekilere kimlik kontrolü uygulandı. Ceylanpınar'a da takviye polis ekipleri gönderildi.