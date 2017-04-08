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Dünya

Beyaz Saray: Esad rejimine yönelikti, net bir mesaj verdik

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, ABD'nin Suriye'de rejime ait bir hava üssünü vurmasına ilişkin açıklama yaptı

08 Nisan 2017 03:17

ABD'nin Suriye’ye ait bir hava üssünü hedef alan füze saldırısıyla ilgili değerlendirme yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Atılan adım kesinlikle Esad rejimine yönelikti. Dün gece çok net bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Spicer, Florida'da basın mensuplarının Suriye'ye atılan füzelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Sean Spicer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, “Esad rejiminin kimyasal silah kullanımının farkında olduğunu, süreci yakından takip ettiklerini ve nihai olarak dün gece somut olarak bir adım attıklarını” belirtti.

ABD'nin kimyasal silah kullanımı konusunda oldukça hassas olduğunu kaydeden Spicer, "Atılan adım kesinlikle Esad rejimine yönelikti. Dün gece çok net bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Saldırı öncesinde Rusya ile siyasi ve diplomatik anlamda herhangi bir temas kurmadıklarını vurgulayan Beyaz Saray Sözcüsü, ABD ile Rusya arasındaki "çatışmaların önlenmesi" anlaşmasına atıf yaparak, sadece askeri yetkililerin anlaşma kapsamında görüştüklerini kaydetti.

 

Saldırı öncesinde 4 toplantı yapıldı

 

Sean Spicer, “Salı günü Esad rejiminin İdlib'de kimyasal silahlarla düzenlendiği iddia edilen saldırının ardından Donald Trump'ın bilgilendirildiğini, gün boyunca bilgi akışının devam ettiğini ve aynı gün akşam saat 20.00'de ilgili üst düzey yetkililerle bir araya gelen Trump'a ilk seçeneklerin sunulduğunu” ifade etti.

Çarşamba günü öğle saatlerinde Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplandığını ve burada Trump'a detaylı olarak askeri seçeneklerin neler olabileceğinin aktarıldığını belirten Spicer, perşembe günü Florida'ya giderken uçakta da bir toplantı yapıldığını ve son olarak ABD doğu yerel saati ile perşembe günü 16'daki son toplantıda Trump'ın füze saldırısına onay verdiğini bildirdi.

Aynı gün saldırının hemen ardından yabancı liderlerin ve Kongre'deki liderlerin bilgilendirildiğini anlatan Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, "Bu eylem oldukça kararlı, meşru ve orantılıydı. Sadece Suriye'ye değil, tüm dünyaya çok güçlü bir sinyal gönderdi." şeklinde konuştu.

Rejim değişikliği öncelik değil

Saldırının, dış politikadaki "önce Amerika" yaklaşımından bir kopuş olmadığının altını çizen Spicer, Suriye'de bir rejim değişikliği arayışında olup olmadıkları sorusuna net cevap vermezken, "Öncelikle Başkan (Trump), Esad rejiminin en azından kimyasal silah kullanmayacağı şeklindeki anlaşmasına uyması gerektiğini düşünüyor. Dünya genelinde bu, minimum standart olmalı." yorumunu yaptı.

Sean Spicer, "IŞİD'i mağlup etmeye ve aynı zamanda kendi halkını (kimyasal) gazla zehirlememeye ortak bir bağlılık olabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın dünkü füze saldırısını "saldırgan bir eylem" olarak nitelemesiyle ilgili yorumunda da Spicer, "Bu, insani amaçlarla yapılmış bir eylemdi." değerlendirmesini yaptı.

Pentagon yetkilileri, Suriye rejimine ait Humus kenti yakınlarındaki Şayrat Hava Üssü'ne yapılan füze saldırısında 59 ayrı noktayı vurduklarını ve 20 uçak ile bir karadan havaya füze (SAM) sistemi ve bir radar sistemini yok ettiklerini açıklamıştı.

 

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