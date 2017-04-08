"Trump Suriye'yi vurdu, Türkiye de puan toplamaya çalışıyor"

HDP’nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, ABD’nin Suriye’ye füze saldırısını ve Türkiye'nin tavrını değerlendirdi. Özsoy, “Trump vurdu, Türkiye buradan puan toplamaya çalışıyor” dedi.

ABD’nin Suriye’deki askeri bir üssü vurmasına dönük bir açıklama da HDP’den geldi. HDP’nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, “ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın Suriye politikasının aslında Mayıs ayında netleşeceğini ama bu arada kimyasal silah saldırısı gerçekleşince Trump’ın bu saldırıyı Obama’dan farkını ortaya koymak için değerlendirdiğini” belirtti.

Özsoy, “Trump’ın iç politikaya dönük Obama’dan farkını ortaya koymak için, ‘Ben sadece konuşmuyorum yapıyorum da, gerektiğinde Esad’a askeri olarak da müdahale ederim’ mesajı verdiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. Özsoy’un değerlendirmeleri şu şekilde:

Füze saldırısının mesajları

“Trump’ın İran politikasında daha saldırgan olacağını söyleyebiliriz. Ama Suriye’de Rusya ile birlikte çalışmak istediğini defalarca söyledi. Şimdi Suriye’de çok etkili bir askeri güç olan Rusya’ya karşı kendi askeri gücünü göstermek istiyor. Bu saldırıyla bunu gösterdi. Sadece Rojava, IŞİD’le mücadele değil, Suriye devleti ile ne yapılacağı konusunda da sahaya inmiş oldu. Dış politikada genel bir değişim işaretinden öte spesifik bir olaya karşı tek bir müdahale söz konusu. Mesajı çok tabii. Rusya’yı askeri anlamda dengelemenin yanı sıra iç politikada da ‘Obama’dan farklıyım, Obama bunu yapmadı, ben yapa

Müdahaleye Türkiye’nin desteği ve yeterli görmeyen yaklaşımını değerlendiren Özsoy, “Trump vurdu, Türkiye de buradan puan toplamaya çalışıyor” dedi. “Esad gitsin” şartının ortadan kalktığı Astana görüşmelerini ve yayınlanan deklarasyonu hatırlatan Özsoy şunları söyledi:

“Astana ile yeni bir süreç başladı ve Türkiye bu sürece tamam dedi. Şimdi Trump’ın bu saldırısı Suudi Arabistan ve Türkiye için ‘Esad gidebilir mi?’ gibi bir takım sönmüş umutları canlandırabilir. Ama ABD’nin Suriye için gelecek planını değiştirmesi zor, çünkü alternatif bir plan bulamıyorlar. Aynı hatayı Irak’ta yaptılar. Hatta Rakka sonrası ne olacak kimse bilmiyor. Esad’ı göndermek kolay ama ‘yeni bir Irak, Libya çıkarsa ne yaparız’ diye düşünüyorlar. Türkiye’nin bu beklentilerinin çok karşılığı olacağını düşünmüyorum.”rım’ mesajı var.”