Eski İngiltere Büyükelçisi: Suriye'ye müdahale taraftarları 'kendi kusmuğuna dönen köpekler' gibi

İngiltere'nin eski Suriye Büyükelçisi Peter Ford, İdlib'deki kimyasal silah kullanımından çıkar sağlayan tarafın Suriye hükümeti ya da Rusya olmadığını söyledi. Ford, "Olanlardan Suriye'nin ya da Rusya'nın sorumlu olduğunu da düşünmüyorum" dedi.

Ford, Irak deneyiminin ardından, Suriye'ye müdahale edilmesi çağrısında bulunanları, İngilizce'de yapılan hatayı tekrar edenler için kullanılan “kendi kusmuğuna dönen köpekler” benzetmesiyle tanımladı.

Sky News'e konuşan Ford, “Esad'ın kimyasal saldırı gerçekleştirmiş olması mantıklı gelmiyor. Kanıtları incelerken beynimizi devre dışı bırakmayalım. Böyle bir şey Esad'ın kendi yenilgisine yol açardı. Esad deli değil" ifadelerini kullandı.

"Birinci ihtimal, tüm bu bilgilerin yalan haber olması"

Konuya ilişkin birden çok ihtimalin söz konusu olduğunu söyleyen Ford, "Birinci ihtimal, tüm bu bilgilerin yalan haber olması. Fotoğraflar, videolar, bilgiler, herşey güvenilir bağımsız gazetecilere değil, muhalif kaynaklara dayandırılıyor" şeklinde konuştu.

"Cihatçıların kimyasal silah depoladığı biliniyor"

Diğer ihtimal ise, bu görüntülerin cihatçı gruplar tarafından depolanan kimyasal silahların toplandığı noktaya yapılan bombardıman sonrası oluşan ortamı gözler önüne seriyor olması. Halep'in doğusundaki okullarda cihatçıların kimyasal silah depoladığı biliniyor ve bu, sonradan batılı gazeteciler tarafından da tespit edilmişti. Bu ihtimal, diğerine göre çok daha bariz."

"Irak'ta bize yansıtılan bilgilerin yalan olduğunu sonradan fark ettik"

Suriye ordusunun İdlib'de kimyasal saldırı düzenlediği iddialarının ardından ABD'nin Suriye'ye muhtemel bir müdahalesi ile Irak işgali arasındaki benzerliğe dikkat çeken Ford, "O zaman da bize Irak'ta çok ağır katliamlar, soykırımlar düzenlendiği söyleniyordu. Ancak bu bilgiler de bağımsız kaynaklara dayanmıyordu. Bağımsız gazeteciler gittiğinde ise, katliama dair herhangi bir kanıt bulamadılar. O zaman fark ettik ki, bize yansıtılan bilgiler yalandı" ifadelerini kullandı.

"Irak ve Libya'daki senaryoyu Suriye'de de üretmek istiyorlar"

Ford, Irak deneyiminin ardından, Suriye'ye müdahale edilmesi çağrısında bulunanları, İngilizce'de yapılan hatayı tekrar edenler için kullanılan 'kendi kusmuğuna dönen köpekler' benzetmesiyle tanımladı. Ford, "Irak'ta ve Libya'da da aynı hataları yaptılar. Asla ders almıyorlar. Aynı senaryoyu Suriye'de yeniden üretmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

"Esad deli değil, kimyasal saldırı kanıtı yok"

Öte yandan BBC'ye verdiği demeçte de eski İngiltere Büyükelçisi, "Patlamanın nedeninin söyledikleri şey olduğuna yönelik bir kanıt yok. Görgü tanıklarının ‘havadan kimyasal silahla saldırı gerçekleştiği' yönünde ifadeleri var. Ama havadan atılan bir bombanın kimyasal silah olup olmadığını göremezsiniz. Bu ifadeler değersizdir. Bunun sonuçlarını da düşünmek lazım. Esad'ın kimyasal saldırı gerçekleştirmiş olması mantıklı gelmiyor. Kanıtları incelerken beynimizi devre dışı bırakmayalım. Böyle bir şey Esad'ın kendi yenilgisine yol açardı. Esad deli değil" ifadelerini kullandı.