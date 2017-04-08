Fransa, Suriye'ye insani yardım ekibi gönderiyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, İdlib'de meydana gelen kimyasal saldırı sonrası, Suriye'de kimyasal silah kullanımının aydınlatılması, sorumluların tespit edilerek gerekenin yapılması için gerekli her türlü desteği verecekleri taahhüdünden sonra Fransa'nın Suriye'ye insani yardım ekibi gönderme kararı aldığı bildirildi.



Bugün bakanlıktan yapılan yeni bir açıklamayla, Suriye rejiminin 4 Nisan tarihinde Han Şeyhun kentine düzenlenen kimyasal saldırının ardından Fransa'nın mağdurlara ve sağlık personeline destek olarak bölgeye acil bir insani yardım ekibi göndereceği açıklandı.



Kimyasal silahlı saldırıların etkileriyle mücadelede kullanılan 500 kilogram sağlık malzemesi ve koruma ekipmanının Türkiye üzerinden gönderileceği vurgulanırken, malzemelerin Tıbbı Bakım ve Yardım Kuruluşları Birliği adlı bir STK tarafından yapılacağı duyuruldu.



Açıklamada, Fransa'nın yardım programının Dışişleri, Savunma ve içişleri Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.



Fransa, kimyasal silahların kullanımını yasaklayan anlaşmayı ihlal eden saldırının, Suriye halkının yıllardır yaşadığı barbarlığın yeni bir örneği olduğunu belirtmiş, uluslararası birliğe tepkisini gösterme çağrısında bulunmuştu.