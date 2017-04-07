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Suriye ateşkes grubu Rusya'nın talebiyle toplandı

Uluslararası Suriye Destek Grubu İsviçre'nin Cenevre kentinde acil olarak toplandı

07 Nisan 2017 23:08

Uluslararası Suriye Destek Grubu (ISSG) Ateşkes Çalışma Grubu, ABD'nin Suriye'de rejime ait Şayrat Askeri Üssü'nü vurmasının ardından  Rusya'nın talebi üzerine İsviçre'nin Cenevre kentinde acil olarak toplandı. 

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın  ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "De Mistura, tamamen ve işlevsel olarak  yaşanan duruma odaklanmış durumda. Bu nedenle, yakın zamanda gerçekleşen askeri  gelişmeler hakkında daha fazla açıklama yapmayacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, toplantının grubun eş başkanı Rusya'nın talebi ve diğer eş  başkanı ABD'nin mutabakatı ile yapıldığı belirtildi.

ISSG toplantılarına, ABD ve Rusya dışında aralarında Türkiye'nin de  bulunduğu 17 ülkenin temsilcisi katılıyor.

 

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