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BMGK, ABD'nin Suriye'ye müdahalesinin ardından acil toplandı

İdlib'te kimyasal silahlarla gerçekleştiği iddia edilen saldırıya ilişkin hazırlanan üç ayrı BMGK karar tasarısının müzakereleri de devam ediyor

07 Nisan 2017 21:57

Bolivya'nın talebiyle BMGK ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurması nedeniyle acil toplandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği operasyonun ardından olağanüstü toplandı.

BMGK'dan yapılan açıklamada, saat 11.30'da (TSİ 18.30) düzenlenecek toplantının açık olacağı ve BM Genel Sekreterliğinin üyelere konuya ilişkin brifing vereceği belirtildi.

Toplantı talebinin BMGK'nın geçici üyelerinden Bolivya'dan geldiği öğrenildi.

 

Müzakereler sürüyor

 

Öte yandan Suriye’nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla gerçekleştiği iddia edilen saldırıya ilişkin hazırlanan üç ayrı BMGK karar tasarısının müzakereleri de devam ediyor.

ABD, İngiltere ve Fransa bir tasarı hazırlamış ardından da Rusya karşı tasarı hazırlayarak üyelere sunmuştu.

Arayı bulmak isteyen BMGK'nın 10 geçici üyesi ise üçüncü bir tasarı hazırlayarak üyelere dağıtmıştı. Bu tasarıların oylama için Konsey’e getirilip getirilmeyeceği henüz açıklanmadı.

 

ABD'den açıklama: Umuyoruz fazlasına gerek kalmaz

 

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Suriye'nin Şayrat Askeri Üssü'ne düzenledikleri askeri operasyona ilişkin, "Dün gece çok ölçülü bir adım attık, daha fazlasını yapmaya hazırız ama umuyoruz gerek kalmaz." dedi. 

 

Rusya: ABD'nin Suriye saldırısı, teröristlerin güçlenmesine katkı sağlıyor

 

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, ABD'nin Suriye'de düzenlediği saldırının teröristlerin elini güçlendirdiğini söyledi.

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