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Politika

Beşir Atalay: Gezi Parkı eylemlerini Yahudi diasporası tetikledi

Beşir Atalay, Gezi Parkı eylemlerini Yahudi diasporasının tetiklediğini, uluslararası basının da bunu yönlendirdiğini öne sürdü

01 Temmuz 2013 19:20

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AKP il binasında yaptığı açıklamada "Son dönemde BDP'lilerin hem Lice'de, hem de çözüm sürecinde verdikleri sözleri yerine getirmeyerek çeşitli illerde eylem yapmalarını endişeyle karşıladıklarını" belirtti. Atalay, Gezi Parkı eylemleri hakkında da "Dış güçlerin ve Yahudi diasporasının bu karışıklıkları tetiklediğini ve bu konuda etkin bir şekilde çalıştığını, Gezi olaylarında dünya basınının bunu iyi yönlendirdiğini" söyledi. 

'Güç Birliği' toplantısı için Kırıkkale'ye gelen Atalay, AK Parti il binasında basının sorularını cevapladı. Star gazetesinin konuya ilişkin yayımladığı habere göre, Beşir Atalay, Lice'de yaşananların üzücü olduğunu ifade ederek, "Böyle bir olay bizi üzdü. Buradaki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Olayın esas aydınlanması için oraya inceleme ekibi gönderdik. Mülkiye müfettişleri gitti. Olayın incelenmesini istiyoruz. Bir yanlış yapan varsa gerekli işlem yapılır. Bunun yanında, Bingöl'de bir uzman çavuşumuz kaçırıldı. Bunları çözüm sürecine yönelik çok ciddi riskler olarak görüyoruz." dedi.

Yaklaşık 6 aydır terör olaylarının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Atalay, "Biz adım adım yapmamız gerekenleri yapıyoruz. BDP ile görüşmelerimiz devam ediyor. Fakat çözüm sürecini yürütenlerin dikkatli olması gerekir. Biz hükümet olarak samimiyiz." diye konuştu.

 

Erdoğan yarın Meclis'te konuşacak

 

Geçen çarşamba günü, İstanbul Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde, Akîl İnsanlar Heyeti'yle toplantı yapan, iki gün boyunca nerede bulunduğu konusunda açıklama yapılmayan ve İzmir'in Urla ilçesine gittiği ortaya çıkan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Meclis Başkanlığı seçimleri için geleceğini açıklayan Atalay, şimdi ise çözüm süreci ile ülkeyi 50 yıl ileriye götürdüklerini söyledi.

 

Yahudi diasporası planladı

 

Türkiye'de yaşanan iç karışıklıklar ile ilgili açıklama yapan Atalay, dış güçlerin ve Yahudi diasporasının bu karışıklıkları tetiklediğini ve bu konuda etkin bir şekilde çalıştığını, Gezi olaylarında dünya basınının bunu iyi yönlendirdiğini bildirdi. Büyük Türkiye'nin önüne geçmek isteyenlerin başarılı olamayacağını belirten Atalay, milletin artık eski millet olmadığını ve her şeyden haberi olduğunu kaydetti.

 

Atalay yalanladı

 

Atalay, “Gezi Parkı olaylarının arkasında Yahudi diasporası” olduğuna dair bir cümlesinin bulunmadığını belirterek, kendisine yöneltilen eleştirilere şu yanıtı verdi:

“Gezi Parkı olaylarıyla ilgili söylediklerim bir ajans tarafından bilinçli olarak çarpıtıldı, üzüldüm. Yahudi lobisi veya Musevilere yönelik bir itham söz konusu değil. Ancak bu olayları büyüterek veren yabancı bir medya kuruluşunun arkasındaki sermayeye atıf yaptım. Yoksa Musevilerle ilgili onları incitecek bir söz söylemem. Böyle sunulması kasıtlı. Ben kelimeleri seçerken çok dikkatliyimdir. Üzüntü duydum.”

 

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