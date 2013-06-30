Diyarbakır'daki BDP yürüyüşüne polis müdahalesi

Diyarbakır ’da saat 17.00’de BDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan binlerce kişi kent merkezinde bulunan Ofis Caddesi'ne doğru yürüyüşe başladı. Diyarbakır Valiliği, BDP tarafından düzenlenen yürüyüşe izin verilmediğini açıklarken, BDP’lilerin yürüyüşe başladığı yerde konuşlanan çevik kuvvet ekipleri, kortejin yolunu kesti. Çevik kuvvet yürüyüş yapmak isteyen BDP’li gruba yönelik üç kez "gaz ve tazyikli su ile müdahale edeceği" yönünde uyarı yaptıktan sonra kalabalığa müdahale etti.

barış sürecinde hükümetin adım atması için BDP çağrısıyla düzenlenen eylemler Diyarbakır, Mersin ve Adana'da yapıldı. Ancak Diyarbakır'da 17.00 sularında toplanan kalabalık, yürüyüşe izin verilmemesi nedeniyle açıklamayı yolda okuyup dağılma kararı aldı. Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, bu esnada bir grup BDP’li, çevik kuvvet ekiplerine taş atmaya başladı. Taş atan gruplar parti otobüsünden uyarıldı. Bir yandan basın açıklaması okunurken, diğer yandan da çevik kuvvet ekipleri biber gazı, tazyikli su ve ses bombaları ile müdahaleye başladı. BDP’li grup da havai fişekle karşılık verdi.

Polis müdahalesinin gerçekleştiği bölgeye giden BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak'ın, güvenlik güçleri yetkilileri ile yaptığı görüşmesinin ardından BDP'liler, yolu boşaltarak parti il binasına döndüler.