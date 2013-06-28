Uluslararası forumda Gezi tartışıldı

Eylem Düzyol

İstanbul'daki World Political Forum toplantılarında Gezi Parkı protestoları tartışıldı. MHP'li eski bir milletvekili ile İsrailli bir gazetecinin sözleri Geri Parkı protestolarının farklı yansımalarını ortaya çıkardı.

World Political Forum'un perşembe günü yapılan oturumunda İsrailli gazeteci Zvi Bar'el ile MHP'den eski Milletvekili Ahmet Çakar karşıt görüşleri savundu.

Adil bir yeni dünya düzeninin tartışıldığı panele, "Protestocu" karakterin nasıl bir rol oynayabileceği soruldu.

İsralli gazeteci, Hüsnü Mübarek'in Tahrir hareketini ilk başlarda dış komplo olarak nitelediğini söyledi.

Zvi Bar'el, Mısır ve Occupy Wall Street gösterilerini de Gezi eylemleri ile aynı sınıfa koyarak "Toplum hükümete yön veriyor, hükümet topluma değil; kurumlar giderek daha geçersiz olmaya başlıyor" dedi.

MHP'li eski milletvekili Ahmet Çakar ise "Şimdi anlıyoruz ki dışarıdan böyle görünüyor" dedi.

'Yurt dışından örgütlü eylem'

Çakar, "10 yıldır iktidarda bulunan bir hükümete gelen bu tepki tesadüfi midir, hayır. Aynı insanlar, iki insan bile aynı kahvede buluşamaz. Yurt dışı bağlantısı vardır; partilerin, öncelikle CHP ilçe başkanlarının bu işin içinde olduklarını ve özellikle marjinal denen grupların sol ve marksist örgütlerin orada bulunduğunu biliyoruz" dedi.

'Bir Gezi Parkı bahanesiyle hükümeti yıkamazsınız'

Çakar, "Gezi Parkı bahanesiyle hükümeti alaşağı edemezsiniz, Türkiye de hiç bir hükümet halkın tepkisiyle devrilmemiştir." dedi.

İsrailli gazeteci Zvi Bar'el, Ahmet Çakar ve Başbakan Erdoğan'ın "olayın arkasında yabancı odakların olduğu" yönündeki değerlendirmelerinin, kendisine Mısır'daki gelişmeleri hatırlattığını söyledi.

Zvi Bar'el, 30 yıl iş başında kaldıktan sonra devrilen Hüsnü Mübarek'in, Tahrir gösterilerini, en başlarda Amerika'nın komplosu ilan ettiğini; Avrupalı kuruluşları, Marksistleri, hatta Çinlileri hedef gösterdiğini anlattı.