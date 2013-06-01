Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü: Polis şiddetini durdurun

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gezi Parkı protestolarına ilişkin yayımladığı bildiride "Başbakan Tayyip Erdoğan'ın hükümeti göstericilere yönelik polis şiddetini ve orantısız güç kullanımına son vermelidir" denildi. Bildiride Ahmet İnsel'in gözünden yaralanan bir göstericinin doktoruyla görüşerek, yakın mesafeden plastik kurşun sebebiyle gözünü kaybettiği bilgisine yer verildi.

İnsan Hakları İzleme örgütü Türkiye araştırmacısı Emma Sinclair Webb, "Türkiye'de polisin geçmişi barışçıl göstericilere gaz bombaları ile saldırılması ile dolu" dedi. Webb ayrıca, "hükümetin eylem düzenleme haklarına saygı duymaması insanlar arasında hoşnutsuzluğa sebep oluyor" dedi.