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Spor

Beşiktaş'tan PFDK kararına tepki: Gözlemci raporları aşırı abartıyla yazıldı

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, PFDK kararlarına tepki gösterdi

27 Eylül 2013 00:52

Pazar akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin son dakikalarında taraftarların sahaya girmesi sonucu tatil edilmesi ardından maçta yaşananlara ilişkin Profesyonel Disiplin Kurulu'nun (PFDK verdiği cezaları açıklamasının ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, PFDK kararlarına tepki gösterdi. Çebi yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın önü kesilmek mi isteniyor diye sormaktan kendimizi edemiyoruz. Önümüzü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Gözlemci raporlarının da aşırı abartıyla yazıldığı da dikkatimizden kaçmadı " dedi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, PFDK kararları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Çebi'nin açıklamaları:

"Sayın bakanımız olaylara karışmayan taraftarların olayın nedeni olarak gösterilmemesi gerektiğini söyledi. Sahaya atlayanlar Beşiktaşlı değildir. Öyleyse bu ceza neden?"

"Beşiktaş'a bağlı kolluk kuvvetleri veya istihbarat birimleri yoktur. Öyleyse bu ceza neden?Kulübümüz ilgili müracatlarını yapmıştır ve bu insanlar camiamızdan temizlenene kadar mücadelemiz devam edecektir ve temizlenene kadar da uğraşımız devam edecektir."

"Galatasaraylı Melo, bu olayların başlangıcı olmuştur. Geçmiş maçlarda da olayların başrolünü üstlenmiştir."

"Beşiktaş'ın önü kesilmek mi isteniyor diye sormaktan kendimizi edemiyoruz. Önümüzü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Gözlemci raporlarının da aşırı abartıyla yazıldığı da dikkatimizden kaçmadı."

"Biz bu kararları kabul etmiyoruz. Bu kararın düzeleceğine inanıyorum. Bilic ile ilgili verilen kararın da haklı olmadığına inanıyorum. Bilic, son derece kişilikli ve yalan ifadesi olmayacan bir insandır. PFDK'ya verilen raporlardaki kelimeleri kullanmadığını bize söylemiştir, bize de bu yeterlidir. PFDK raporunun çalakalem yazıldığını ve artniyet koktuğunu söyleyebilirim. Güvenlik kurulu ile ilgili yaptığımız işbirliği var."

 

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