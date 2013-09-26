PFDK olaylı derbi sonrasında Beşiktaş, Bilic ve Melo'ya ceza kesti

Pazar akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin son dakikalarında taraftarların sahaya girmesi sonucu tatil edilmesi ardından maçta yaşananlara ilişkin PFDK'nın verdiği cezalar açıklandı.

2-1 Galatasaray üstünlüğü ile devam ederken 90+2. dakikada taraftarların sahaya inmesi nedeniyle tatil edilen derbi ile ilgili TFF Profesyonel Disiplin Kurulu(PFDK) kararını verdi.

PFDK, Beşiktaş'a 4 maç seyircisiz oynama ve toplamda 70 bin TL para cezası verildi.

Mücadelede kırmızı kart gören Galatasaraylı Felipe Melo'ya 2 maç ve 13 bin TL para cezası; yine kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic'e ise 3 maç resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası geldi.