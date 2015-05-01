Beşiktaş'ta eli sopalı kişiler eylemcilere saldırdı, polis sırtlarını sıvazladı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Fulya'dan Beşiktaş Meydanı'na gitmek isteyen gruba polis müdahale etti. Ara sokaklarda havai fişek ve taş atan gruba polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Grup çöp konteynırlarını devirerek barikat kurdu. Çevik kuvvet polisleri grubu tazyikli su ve biber gazıyla dağıttı. Grup müdahalenin ardından ara sokaklara kaçtı. Polisin gruba müdahalesi sürerken kimliği belirsiz kişiler iki göstericiyi yakalayarak darp etti.

Polisin olaya müdahale etmesinin ardından gözaltına alınan eylemciler polis minibüsüne koyulurken, eylemcileri döven grup olay yerinden uzaklaştı. Ardından polisler bir arada görüntülenen saldırganların polis tarafından sırtı sıvazlandığı görüldü.