T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş'ta eli sopalı kişiler eylemcilere saldırdı, polis sırtlarını sıvazladı!

Beşiktaş'ta polisin Taksim'e çıkmak isteyen gruplara müdahale ettiği sırada kimliği belirsiz kişiler iki göstericiyi yakalayarak darp etti

01 Mayıs 2015 16:54

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Fulya'dan Beşiktaş Meydanı'na gitmek isteyen gruba polis müdahale etti. Ara sokaklarda havai fişek ve taş atan gruba polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Grup çöp konteynırlarını devirerek barikat kurdu. Çevik kuvvet polisleri grubu tazyikli su ve biber gazıyla dağıttı. Grup müdahalenin ardından ara sokaklara kaçtı. Polisin gruba müdahalesi sürerken kimliği belirsiz kişiler iki göstericiyi yakalayarak darp etti.

Polisin olaya müdahale etmesinin ardından gözaltına alınan eylemciler polis minibüsüne koyulurken, eylemcileri döven grup olay yerinden uzaklaştı. Ardından polisler bir arada görüntülenen saldırganların polis tarafından sırtı sıvazlandığı görüldü.

 

ETİKETLER

taksimbeşiktaştaksimmüdahalesopapolis

İlgili Galeri

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

İlgili Haberler

1 Mayıs'ta birçok noktada polis müdahalesi var, Zincirlikuyu Mezarlığı'na TOMA'yla su sıkıldı!

Kortejlerin toplantığı tüm noktalarda çok sayıda gözaltı olduğu da gelen bilgiler arasında...

Taksim '1 Mayıs'a kapatıldı; otellerine gidemeyen turistler bavullarıyla sokakta kaldı!

Taksim Meydanı'ndaki otellerine gitmek isteyen turist kafilesinin geçişine polis izin vermedi

Komünist Partililer Taksim'e girdi!

Atatürk Anıtı'nın yanında toplanan gruba güvenlik güçleri müdahale ederek barikatların dışına çıkardı

Twitter'da 1 Mayıs hakkında ne konuşuluyor?

'Taksim'de o kadar çok polis var ki, sanki 1 Mayıs işçilerin değil polislerin bayramı!'

Erdoğan: 1 Mayıs provokasyonlardan uzak bir şenlik havasında geçsin

'Gerçekleştirilecek etkinliklerin barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24