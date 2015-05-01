1 Mayıs'ta birçok noktada polis müdahalesi var, Zincirlikuyu Mezarlığı'na TOMA'yla su sıkıldı!

1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na çıkan tüm yollar kapatılırken, polis birçok noktada müdahaleye ediyor.

Zincirlikuyu’da Devrimci İşçi Partisi kortejine müdahale edildi. Göstericiler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na sığınınca polis mezarlığa TOMA'yla müdahale etti. Okmeydanı’nda da Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Örgütü kortejine yer yer müdahale ediliyor.

Polis, Şişli Pangaltı'da toplanan gruplara da müdahale ediyor.

Beşiktaş’ta sendikalar, siyasi partiler ve meslek odalarından oluşturulan kortejin Taksim’e yürümesi için polisle pazarlık yapılıyor.

Şişli’de ise polisin Komünist Parti kortejine müdahale hazırlığında olduğu öğrenildi.

İncirli'de müdahale

1 Mayıs kutlamaları nedeniyle Taksim’e gitmek isteyen Eğitim-Sen üyelerinin otobüsü, D-100 Karayolu İncirli mevkiinde durduruldu. Yürüyerek Taksim’e gitmek isteyen yaklaşık 100-150 kişilik bir grup yolun trafiğin kapanmasına neden oldu. Polis, biber gazı ile gruba müdahale etti.

Öte yandan, kortejlerin toplantığı tüm noktalarda çok sayıda gözaltı olduğu da gelen bilgiler arasında...