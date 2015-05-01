İşte il il 1 Mayıs programı

İstanbul’da 1 Mayıs, Taksim ablukası altında geçerken çok sayıda şehirde şenlik havası hakim. İl İl 1 Mayıs programı şöyle:

İstanbul

İstanbul’da işçi ve emekçiler Valiliğin yasaklama kararına rağmen Taksim’de 1 Mayıs kutlamaya çalışacak. DİSK, KESK, TMMOB, TTB, emekten yana siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin oluşturduğu 1 Mayıs komitesi işçi ve emekçileri saatk 12.00’de Beşiktaş ve Şişli’de olmaya çağırdı.

Emek Partisi Şirinevler ve Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürüme çağrısı yaptı.

Tuzla: Deriteks ve Tuzla işçi komitesinin çağrısıyla Ayrınlı Mahallesinde 08.00'de kutlama başlayacak. 09,30 gibi Gebze’ye gidilecek.

Şirinevler: Nakış, inşaat, liman, metal ve diğer iş kollarından işçiler Şirinevler Meydanı’na çağrı yaptı.

Cevizlibağ Ses Aksaray Şube üyeleri sabah 10.00’da Cevizlibağda buluşup Taksim’e gidecek.

Ankara

Saat 10.00'da ilçe merkezlerinde ve OSTİM'de sabah saatlerinde yapılacak etkinliklerin ardından emekçiler, Ankara Garı önünde toplanacak. OSTİM'de yerel kutlama saat: 09.00- 09.45 arasında.

Saat:12.00'da miting için Gar önünden yürüyüş başlayacak Emekçiler buradan Sıhhiye Meydanı'na yürüyecek.

İzmir

İzmir'de merkezi miting 13.00’te Gündoğdu Meydanı'nda kutlanacak. Pek çok işçi havzasında yerel kutlamalar gerçekleştirilecek.

Merkezi miting için toplanma yerleri ve saatleri:

Türk-İş 10.00 Basmane Fuar Önü (11.15 Montrö kapısı)

DİSK 11.30 Sendika binası önü

KESK 11.30 Konak Sümerbank Önü

TMMOB 12.00 Kordon

HDP 10.30 İl Binası önü

EMEP 11.00 Basmane

Taraftarlar 11.30’da Alsancak Stadı önünden Kıbrıs Şehitleri, Baro, Birleşik Kamu İş

* Torbalı - Ayrancılar

09.00'da Eski Belediye binası önünde toplanılarak “Taşerona, iş cinayetlerine, düşük ücrete karşı insanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz” pankartıyla yürünecek.

Selüloz-iş’in örgütlü olduğu Form Mukavva ve Süperpak işçileri katılacak. Birleşik Metal’in örgütlü olduğu İmpo Motor ve Deriteks üyesi Sepiciler deri işçilerine de çağrı yapıldı.

* Aliağa

08.00 Petkim ve Tüpraş girişte açıklama yapılacak.

08.30 Petrol-iş önünde toplanılacak. (Petrol-İş, Genel-iş, Eğitim Sen) Demokrasi Meydanı’na yürünecek.

09.00 Meydanda açıklama olacak.

* Çiğli

10.00 Emek Partisi Çiğli İlçe örgütü ilçe binası önünde toplanıp Belediye önüne yürüyecek.

10.00 Belediye işçileri belediye önünde toplanacak.

* Karşıyaka

09.30 Belediye önünde toplanılacak ve iskeleye yürünecek. (Eğitim Sen, Tüm Bel Sen, Belediye taşeron işçileri, BES, siyasi parti ve kitle örgütleri) “Demokrasi eşitlik adalet ve barış için alanlardayız”, “Yaşasın 1 Mayıs Biji Yek Gulan”, “Ali Serkan Öz mücadelemizde yaşıyor” pankartları taşınacak..

* Bornova

10.15 Bornova Meydan’da toplanılacak, metro istasyonuna yürünecek. Eğitim Sen, Emekli Sen, ÖVDER, Eğit-Der, Emek Partisi, HDP, BHH katılacak.

* Buca

09.00'da Genel-İş, Eğitim Sen ve siyasi partiler belediye önünde toplanacak burada kutlama yapılacak.

* Narlıdere

09.00 Eğitim Sen, Alevi Bektaşi Derneği ve HDP bileşenleri ile birlikte eski belediye önünde toplanılacak. Demokrasi meydanına yürünecek. Basın açıklaması yapılacak.

10.00 Emek Partisi Metin Göktepe parkında toplanarak demokrasi meydanına yürüyecek.

Gebze

1 Mayıs Gebze'de 09.30'da Fatih Devlet Hastanesi önünde toplanarak başlayacak, yürüyüş 10.00'da gerçekleşecek. Gebze Sendikalar Birliği'nin çağrısıyla buradan Kent Meydanı'na yürünecek.

Kocaeli

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin ortak çağrısı ile 13.00'da Merkez Bankası önünde buluşulacak. Yürüyüş 14.00'da başlıyor. Perşembe Pazarı'na yürünecek.

Çorlu

Belediye İş Eğitim Sen, Eğitim İş, İşçi Komitesi ve yerel Baronun çağrısıyla saat 13.30'da Tekzen önünde toplanılıp Cumhuriyet Meydanında miting yapılacak.

Çerkezköy

Saat 13.30'da Belediye önünde Türk Metal, TEKSİF ve Harb-İş miting yapacak.

Lüleburgaz

Saat 11.00'da Hükümet Konağı önünde toplanıp Kongre Meydanında miting yapılacak.

Edirne

DİSK Trakya Bölge Temsilciliği (Genel İş, Birleşik Metal, Lastik İş, DİSK/Tekstil), TÜRK İŞ, KESK, TTB, TMMOB çağrısıyla

saat 11.00’da Çamlık Arkasında toplanıp Saraçlar'da miting yapılacak.

Zonguldak

Türk-İş Zonguldak’a çağrı yaptı. 09,30’da yürüyüş başlayacak. Kozlu’dan ve Kilimli istikametinden iki ayrı yürüyüş kolu olacak.

Bu kollar İstasyon Meydanında buluşup kitlesel olarak Madenci Anıtına yürünecek.

GMİS ve Türk Metal'in 2.500 işçi ile katılması bekleniyor.

Eğitim Sen ve siyasi partiler de mitinge katılacak.

Eskişehir

Eskişehir’de 1 Mayıs Sıhhiye Meydanı ve Odunpazarı Meydanı olmak üzere 2 farklı alanda kutlanacak.

1- KESK, DİSK, TTB, TMMOB, EMEP, HDP, Halkevleri Sıhıye Meydanı’nda olacak.

12.00’da DİSK’in önünde 12.00’da toplanılacak.

2- TÜRK-İŞ, CHP, MHP, Vatan Partisi, DSP, ADD, ÇYDD, CKD, TGB ve TLB Odunpazarı’nda olacak.

Bu örgütler de 13.00 da Hamamyolu Saatli Park’ta toplanacak.

Bursa

Altıparmak stadyum önünde saat 13:00'de buluşularak Kent meydanına yürünecek. DİSK, KESK, TMMOB, TTB, siyasi partiler ve Türk-İş'e bağlı TÜMTİS katılacak.

Kayseri

DİSK-KESK-TÜMTİS ortak kutlayacak. Siyasi partiler, dernekler, Alevi örgütleri de katılacak.

Saat 14:00’da Yoğunburç'tan EMEP, HDP. ve siyasi partiler, DİSK önünden DİSK ve TÜMTİS ile Organize sanayiden İşçi Kurultay Komitesine üye işçiler, Eğitim Sen önünden Eğitim Sen ve BHH yürüyerek mitingin yapılacağı Mimar Sinan Parkı'na gelecek. Miting 15:00'da başlayacak.

Bazı fabrikalardan Birleşik Metal-İş üyesi işçiler kendi pankartlarıyla katılacak.

Antalya

Antalya'da iki ayrı kutlama var.

TÜRK İŞ, Kamu Sen, Memur Sen 10,00’da Aydın Kanza Parkında toplanacak. Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanacak.

KESK TMMOB, DİSK TTB siyasi partiler ve kitle örgütleri. CHP'nin de katılacağı miting için 13,00’de Aydın Kanza’da buluşulacak. Cumhuriyet meydanında kutlanacak.

Adana

15:00’da İnönü Parkı ve Seyhan Belediyesi önünden 2 kol olarak Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirilecek. 16:00’da miting başlayacak.

Mersin

Mersin'de Ortak 1 mayıs kutlanacak. TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, siyasi partiler ve kitle örgütleri katılacak. 16.30’da Tren Garı önünde toplanılıp 17:30’da Cumhuriyet Meydanı'na yürünecek. Buradaki miting saat 18.00'de başlayacak.

Tarsus

13.30’da Kleopatra Kapısı önünde toplanılacak. Miting, Eski Cumhuriyet Meydanında 14:00’da başlayacak.

Hatay

15.00’da Doğuş okulları önünde toplanılacak. 15:30’da Uğur Mumcu Meydanı’na yürünecek.

İskenderun'da Tayfur Sökmez Bulvarı 3M Garden önünde toplanılacak. 15.00’da Sahil'e Anıt Meydanı'na yürünecek.

Denizli

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Türk-İş'in çağrısıyla Çınar Meydanı'nda saat: 13.00'te toplanılacak.

Eylem Yeri: Tokat Caddesi-Ulus Caddesi Kavşağı..

Balıkesir

Balıkesir genelinde 4 merkezde kutlanacak olan 1 Mayıs etkinliklerinin programı şöyle:

1-Bandırma'da emek güçleri saat: 15:30 da İDO İskelesi önünde toplanıyor,

Tertip Komitesi DİSK, KESK,TÜRK-İŞ,BİRLEŞİK KAMU İŞ,TÜRKİYE KAMUSEN

2-Balıkesir saat 10:00'da Çarşamba Pazarı önünde toplanarak Kuvay-ı Milliye Meydanına yürüyor. Tertip Komitesi: TÜRK-İŞ, KESK, EĞİTİM-İŞ

3-Edremit'te emekçiler Saat:11:00'de Vergi Dairesi önünde toplanarak Şehit Hamdi Bey Meydanı'na yürünecek. Tertip Komitesi: KESK, GENEL-İŞ, MİMARLAR ODASI

4- Burhaniye emekçileri Saat:16:00'da Halk Kütüphanesi Önünde toplanarak Cumhuriyet Meydanına yürüyor. Tertip Komitesi: KESK, EMEKLİ-SEN

Konya

Hak İş ve Memur Sen şehir merkezinde 10,00-12,00 arasında miting yapacak.

13:30’da da KESK ve demokratik kitle örgütleri kent meydanında toplanıp Alaaddin Bulvarından yürüyüşle Kayalık parkında basın açıklaması yapacak..

DİSK'e bağlı sendikalardan Nakliyat İş İstanbul'a, Genel İş Kayseri'de olacak.

Sivas

Sivas’ta Ethembey Parkından yürüyüş başlayarak saat 11:00’de Mevlana miting alanında eylem olacak. KESK, HDP, EMEP, CHP, ÖDP, Halkevleri katılacak.

Kırşehir

Öğretmenler Parkında 14:30'da toplanılacak ve yürüyüş yapılacak. Miting, KESK, EMEP, ÖDP, HDP ve CHP'nin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Nevşehir

Saat 11:00’da Borsa Caddesinden Telekom önüne yürünüp miting yapılacak ve konser gerçekleştirilecek. KESK'in yanı sıra DİSK'e bağlı Emekli Sen katılacak. EMEP, CHP ve HDP de katılım gösterecek.

Samsun

Samsun’da 1 Mayıs için saat 13.00’te Rey apartmanları önünde toplanılacak. Miting Cumhuriyet meydanında yapılacak.

KESK, Türk-İş, DİSK, TMMOB ve siyasi partiler katılacak.

Manisa

1 Mayıs Manisa’da Emek Demokrasi ve Barış Platformu bileşenlerince merkezde kutlanacak. Platform bileşenleri tarafından (Eğitim Sen, SES, YKKED, EMEP, CHP, HDP, BDSP,) ortak bir Miting Tertip Komitesi kuruldu. 1 Mayısta Manisa Öğretmenevinde saat 10.00’da toplanılacak. Yürüyüşün ardından 12.00’de Cumhuriyet Meydanında miting yapılacak. İzmir’den gelen Grup Yeldeğirmeni tarafından seslendirilecek müzik etkinliği gerçekleştirilecek.

Rize

DİSK, KESK ve Türk-İş'in çağrısıyla 13.30'da Kültür Merkezi önünde başlacak miting için Cumnuriyet meydanına yürünecek.

Trabzon

Saat 12.00'da TEDAŞ yokuşunda toplanacak.

Artvin-Hopa

11.45'te Hopa Meydanı'nda miting yapılacak.

Diyarbakır

Diyarbakır’da Emek Partisi üyeleri Organize Sanayi bölgesi giriş kapısında saat 12.00’de 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirecek.

Gaziantep

Antep’te işçiler ve emekçiler İstasyon Meydanı’nda bir araya gelecek. KESK, DİSK ve Türk-İş’in tertip komitesinde yer aldığı miting saat 11.30’da başlayacak. Çeşitli siyasi partilerin de katılacağı 1 Mayıs kutlamasına Suriyeli işçilerin katılımı için de çağrılar yapıldı.

Van

Van’da kutlamanın adresi Kültür Kavşağı olacak. Saat 13.00’te başlayacak olan kutlamaya KESK, DİSK, TMMOB, TTB, EMEP ve HDP katılacak.

Batman

Batman’da ise bölgesel 1 Mayıs mitingi yapılacak. KESK, DİSK ve TMMOB’nin çağrısıyla Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Siirt’ten emekçiler Batman’da toplanacak. Saat 11.00’de Eğitim Sen Batman şubesi önünde toplanacak kitle Farabî Meydanı’na yürüyerek burada 1 Mayıs mitingi düzenleyecek. Mitinge Petrol-İş Batman Şubesinin kitlesel katılımı bekleniyor.

Tunceli

Tunceli’de saat 11.00’de eski Devlet Hastanesi önünde toplanacak kitle Seyit Rıza Meydanı’na yürüyerek bir kutlama gerçekleştirecek. Tertip komitesinde KESK, DİSK ve Yol-İş sendikaları yer alırken, mitinge EMEP, HDP, ESP, Partizan ve DHF katılım sağlayacak. Malatya’da 1 Mayıs mitingini KESK, Yol İş Sendikası Malatya Temsilciliği ve TMMOB birlikte organize ediyor. Saat 12.00’de Emeksiz alt kavşağında bir araya gelecek kitle Emeksiz Meydanı’nda 1 Mayıs kutlaması yapacak.

Şanlıurfa

Urfa’da EMEP ve KESK üyeleri Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde saat 13.00’de 1 Mayıs’ı kutlayacak.

Elazığ

Elazığ’da saat 13.00’de işçiler ve emekçiler İstasyon Meydanı’nda bir kutlama yapacak.

Adıyaman

Adıyaman’da ise iki ayrı 1 Mayıs kutlaması yapılacak. Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformunun düzenlediği miting saat 12.00’de Newroz alanında yapılacak. Bu mitinge platform bileşenleri dışında HDP ve EMEP katılacak. Türk İş’e bağlı sendikaların düzenlediği miting ise Mustafa Yücel Özbilgin Parkı önünde saat 11.00’de yapılacak.