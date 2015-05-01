1 Mayıs'a bir gün kala işsiz kaldılar!

Kocaeli'de bulunan ve Türk Metal Sendikası'nın örgütlü olduğu Ford Otosan Fabrikası'nda 1 Mayıs'a bir gün kala işten atmalar başladı. Gerekçe, işçilerin hak talepleri için yapılan eylemlerin görüntülerini sosyal medyada paylaşmak olarak gösterildi.

Kocaeli'de bulunan ve Türk Metal Sendikası’nın örgütlü olduğu Ford Otosan Fabrikası’nda 1 Mayıs’a bir gün kala işten atmalar başladı.

Evrensel'de yer alan habere göre, atılan işçilerin büyük kısmı Bursa’da Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalarda, sendikanın imzaladığı 3 yıllık sözleşmenin protesto edildiği, insanca yaşanacak ücret ve çalışma koşullarının talep edildiği eylemleri sosyal paylaşım siteleri üzerinden takip eden, buralardaki haber ve video paylaşımı yaparak sendikayı eleştiren yorumlarda bulunan işçilerden oluşuyor.

Atılan arkadaşlarının daha önce sendikacılar tarafından aranarak paylaşımlarını iptal etmelerinin istendiğini söyleyen işçiler, atılan işçilerin bir kısmını da çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle rahatsızlanıp rapor alan kadrolu ve sözleşmeli işçilerin oluşturduğunu ifade etti. İşten atmaların devam edeceği belirtiliyor.